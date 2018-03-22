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Во дворах рядом с перинатальным центром начали строить 26-этажку
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Во дворах рядом с перинатальным центром начали строить 26-этажку 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Недалеко от перинатального центра на улице Андриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска началось строительство 26-этажного дома.
Строительная площадка расположена среди пяти— и девятиэтажных жилых домов, между Адриена Лежена, 7 и Адриена Лежена, 28. О начале работ в редакцию НГС сообщили местные жители.
«Строящийся объект: многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка и трансформаторная подстанция», — сообщается на муниципальном портале. Там же отмечается, что в доме будет 26 этажей.
Разрешение на строительство было выдано 4 февраля 2016 года компании «АзСтрой».
Сейчас место стройки частично обнесено забором, а на самом участке техника роет землю.
Связаться с директором застройщика Теймуром Гасановым не удалось — его знакомый рассказал корреспонденту НГС, что директор будет в городе в конце месяца.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
В начале января новосибирцы заметили другую начавшуюся стройку в городе — тогда на площадке перед зданием на Челюскинцев, 50, через дорогу от Новосибирского цирка, начали строить одноэтажное здание с парковкой.
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