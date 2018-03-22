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ВСЗ срывает сроки сдачи трех ледоколов по заказу «Атомфлота» и «Газпром нефти»
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ВСЗ срывает сроки сдачи трех ледоколов по заказу «Атомфлота» и «Газпром нефти» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Северпост
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) срывает срок сдачи трех ледоколов, предназначенных для работы в Арктике, сообщает газета «Коммерсант». В частности, передача портового ледокола «Обь», строящегося по заказу ФГУП «Атомфлот», сдвигается на полгода. Контракт на строительство судна за 97,7 млн долларов для обслуживания проекта "Новатэка" «Ямал СПГ» был заключен в 2015 году.
Как пояснил «Ъ» глава ОСК Алексей Рахманов, основной причиной задержки стало требование заказчика использовать автоматизированные системы управления энергообеспечением компании ABB. Вторая проблема — ВСЗ взял на себя слишком большую задачу по строительству рыболовных судов, не рассчитав своей мощности.
Глава ВСЗ Александр Соловьев в свою очередь заявил «Ъ», что сроки сдачи портового ледокола для «Атомфлота» сместились из-за проблем со строительством двух ледоколов для "Газпром нефти", предназначенных для обслуживания Новопортовского месторождения. Они будут сданы на девять месяцев позже, пояснил он. Контракт на их строительство был заключен с ВСЗ в 2015 году, их должны были сдать до 2018 года. По его словам, срыв сроков связан также со сложностями при установке на ледоколы оборудования ABB и со срывом сроков поставок дизель-генератора концерном «Русэлпром».
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