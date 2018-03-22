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Энергетики предложили ямальцам отказаться от рассылки бумажных квитанций
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Энергетики предложили ямальцам отказаться от рассылки бумажных квитанций 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Отказаться от лишних бумаг предложила ямальским собственникам Тюменская энергосбытовая компания.
Как сообщили в отделе по связям с общественностью и работе со СМИ компании, оформить электронную рассылку можно двум способами. Во-первых, на сайте компании в «Личном кабинете клиента», для этого в разделе «Профиль» нужно выбрать соответствующую «клавишу». Во-вторых, можно обратиться в офис компании и там написать заявление.
По мнению энергетиков, электронная рассылка не только упростит доставку и получение квитанции, сэкономит средства, но и послужит экологии. Сегодня у компании более 500 тысяч клиентов — физических лиц. Количество ежемесячно получаемых ими квитанций на оплату электричества эквивалентно регулярной вырубке 44 деревьев, а за год — 528.
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