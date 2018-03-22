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В Волжском по итогам голосования благоустроят парк, 5 скверов и несколько улиц
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В Волжском по итогам голосования благоустроят парк, 5 скверов и несколько улиц 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В голосовании приняли участие почти 30 тыс. волжан. По итогам волеизъявления жителей уже в 2018 году решено провести благоустройство 11 территорий из 36 участвовавших в голосовании.
Среди них пять скверов и парк культуры и отдыха «Новый город». Именно за этот парк волжане отдали большинство голосов и он будет благоустроен первым, причем финансирование на него будет направленно вдвое больше, чем на остальные территории. двух условных районах города.
Проект проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и будет осуществлен на условиях софинансирования местного, регионального и федерального бюджетов. До 2022 года будут приведены в порядок все 36 мест — в той же очередности, что они расположились по итогам голосования.
«Волжане сделали свой выбор. С каждым годом город становится более уютным и комфортным Значительные преобразования ждут нас в следующем, юбилейном для Волжского (исполняется 65 лет — прим. «ФедералПресс»), год — отметил мэр города Игорь Воронин, — В рамках реализации программы комплексного развития города будет проведено благоустройство общественных территорий, модернизация систем жизнеобеспечения, транспортной, дорожной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Фото: пресс-служба администрации Волжска
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