В Волжском по итогам голосования благоустроят парк, 5 скверов и несколько улиц

В голосовании приняли участие почти 30 тыс. волжан. По итогам волеизъявления жителей уже в 2018 году решено провести благоустройство 11 территорий из 36 участвовавших в голосовании.

Среди них пять скверов и парк культуры и отдыха «Новый город». Именно за этот парк волжане отдали большинство голосов и он будет благоустроен первым, причем финансирование на него будет направленно вдвое больше, чем на остальные территории. двух условных районах города.

Проект проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и будет осуществлен на условиях софинансирования местного, регионального и федерального бюджетов. До 2022 года будут приведены в порядок все 36 мест — в той же очередности, что они расположились по итогам голосования.