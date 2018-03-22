Техасский взрывник рассылал бомбы из-за проблем в личной жизни

США полиция установила личность подозреваемого в организации нескольких взрывов в штате Техас. Им оказался 24-летний выпускник колледжа, передает "ТВ Центр" . Во время операции по задержанию преступника окружили, но он подорвал себя прямо в машине и погиб.

Выяснилось, что в интернете молодой человек часто высказывал свои ультраконсервативные взгляды. При обыске в его доме нашли взрывчатку, аналогичную тем, что была в посылках, которые он отправлял в частные дома.

Также в распоряжении полиции оказалась и видеозапись с телефона подрывника. На ней он объясняет, как и зачем решил устроить серию взрывов. По версии правоохранителей, юноша пошёл на преступления из-за проблем в личной жизни.