Ещё
Техасский взрывник рассылал бомбы из-за проблем в личной жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Техасский взрывник рассылал бомбы из-за проблем в личной жизни 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В США полиция установила личность подозреваемого в организации нескольких взрывов в штате Техас. Им оказался 24-летний выпускник колледжа, передает "ТВ Центр". Во время операции по задержанию преступника окружили, но он подорвал себя прямо в машине и погиб.
Выяснилось, что в интернете молодой человек часто высказывал свои ультраконсервативные взгляды. При обыске в его доме нашли взрывчатку, аналогичную тем, что была в посылках, которые он отправлял в частные дома.
Также в распоряжении полиции оказалась и видеозапись с телефона подрывника. На ней он объясняет, как и зачем решил устроить серию взрывов. По версии правоохранителей, юноша пошёл на преступления из-за проблем в личной жизни.
ТВ Центр: последние новости
Медведев подписал решение об индексации пенсий с 1 апреля Власти Волоколамского района сообщили о выбросе газа в "Ядрово" Разработчик "Новичка" доказал непричастность России к отравлению Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»128
Офицеры МВД подрались на совещании83
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах59
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»229
С IKEA можно попрощаться4
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение