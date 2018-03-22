Самарская область доверяет Владимиру Путину

Такой результат является в том числе заслугой новой команды главы региона Дмитрия Азарова , которая за относительно короткий срок сумела изменить отношение жителей Самарской области к институтам власти , возродить доверие к избирательному процессу. И это стало не только следствием беспрецедентно честного и прозрачного выборного процесса.

За последние полгода в губернии активно решаются застарелые проблемы, требующие незамедлительного действия со стороны администрации (начался открытый и честный диалог с дольщиками, создана рабочая группа по социальным выплатам), вводятся новые формы работы (властные структуры и их руководители в обязательном порядке вышли в twitter, где в режиме 24/7 общаются с жителями), возросло внимание к Самарской области со стороны федеральных властей и участие региона и его наиболее представителей в общероссийских программах и проектах.

"Усилия, которые мы потратили на то, чтобы выстроить должные коммуникации с жителями Самарской области, чтобы, решая буквально любой вопрос, учитывать мнения людей, включать их в работу, дало свои результаты, — подчеркнул врио губернатора Дмитрий Азаров, комментируя итоги воскресного голосования. — Но подчеркну: это только начало работы. Серьезное доверие граждан, высказанное, в первую очередь, Президенту, ко многому нас обязывает".