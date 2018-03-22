Ещё
Самарская область доверяет Владимиру Путину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарская область доверяет Владимиру Путину 

Волга Ньюс 2 часа назад
Такой результат является в том числе заслугой новой команды главы региона Дмитрия Азарова, которая за относительно короткий срок сумела изменить отношение жителей Самарской области к институтам власти, возродить доверие к избирательному процессу. И это стало не только следствием беспрецедентно честного и прозрачного выборного процесса.
За последние полгода в губернии активно решаются застарелые проблемы, требующие незамедлительного действия со стороны администрации (начался открытый и честный диалог с дольщиками, создана рабочая группа по социальным выплатам), вводятся новые формы работы (властные структуры и их руководители в обязательном порядке вышли в twitter, где в режиме 24/7 общаются с жителями), возросло внимание к Самарской области со стороны федеральных властей и участие региона и его наиболее представителей в общероссийских программах и проектах.
"Усилия, которые мы потратили на то, чтобы выстроить должные коммуникации с жителями Самарской области, чтобы, решая буквально любой вопрос, учитывать мнения людей, включать их в работу, дало свои результаты, — подчеркнул врио губернатора Дмитрий Азаров, комментируя итоги воскресного голосования. — Но подчеркну: это только начало работы. Серьезное доверие граждан, высказанное, в первую очередь, Президенту, ко многому нас обязывает".
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре установят еще шесть фигур Волка Забиваки Завтра состоится торжественная церемония открытия Клинического госпиталя ИДК Корпорация "КОШЕЛЕВ" готовит к торжественному открытию гостиницу "Four Points by Sheraton" в Саранске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»128
Офицеры МВД подрались на совещании83
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах59
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»229
С IKEA можно попрощаться4
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение