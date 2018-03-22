Ещё
Наставники МЗиКа подготовили призеров IV Национального чемпионата «Профессионалы будущего»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наставники МЗиКа подготовили призеров IV Национального чемпионата «Профессионалы будущего» 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. В марте подопечные Машиностроительного завода имени М. И. Калинина (Екатеринбург) в очередной раз порадовали наставников своими успехами. Как сообщили в отделе по связям с общественностью ПАО «МЗИК», старшеклассники екатеринбургского лицея № 128 взяли шесть медалей на IV Национальном Чемпионате «Профессионалы будущего», который проходил в Москве с 6 по 10 марта.
В чемпионате состязались 450 школьников, добившихся наилучших результатов по итогам региональных соревнований юниоров из 30 регионов Российской Федерации. В течение трех дней сформированные школьные «корпорации» выполняли конкурсные задания по изготовлению беспилотных летательных комплексов и автоматизированных систем распределения твердых промышленных отходов. Умение работать в команде, профессиональные навыки и глубокие знания в различных областях сумели продемонстрировать лицеисты из Екатеринбурга. Серебряные и бронзовые медали они завоевали в том числе по направлениям «Электромонтаж» и «Инженерный дизайн», готовиться по которым ребятам помогали специалисты завода имени М. И. Калинина.
На заводе уточняют, что эксперты МЗиКа не просто консультировали школьников, они изучили требования, предъявляемые к участникам подобных чемпионатов, специально разработали уникальные учебные программы и проводили с учащимися занятия на площадке заводского Центра ДПО. Так, например, специализированный электромонтажный класс, где Центр готовит специалистов в этой области для промышленных предприятий УрФО и других регионов, стал отличной базой для отработки практических навыков будущих чемпионов. «Возможно, именно это, а также профессиональные знания, которыми щедро и охотно делились калининцы, помогли ребятам показать отличные результаты на всероссийском конкурсе. Их победы наставников не только радуют, но и вдохновляют на дальнейшую работу с подрастающим поколением», — сказано в сообщении.
"Я считаю, что конкурсы по методике JuniorSkills и процесс подготовки к ним не только развивают знания и навыки школьников, но и помогают им определиться с будущей специальностью. Чем раньше ребенок выберет профессию, тем быстрее и качественнее он подготовит базу для своего будущего карьерного роста. А мы, заводчане, помогая школьникам в обучении, уже сегодня готовим инженерно-технических работников для будущего", — говорит инженер-конструктор Арсений Алферов. Завод имени М. И. Калинина в течение двух лет является индустриальным партнером школ Орджоникидзевского района, ученики которых выступают на чемпионатах молодых профессионалов по методике JuniorSkills.
О заводе
ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург» ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз — Антей“. С конца 1950-х годов МЗиК специализируется в производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет, а также выпускает гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др.
ТАСС: последние новости
В МВД не планируют ставить отметку в правах о согласии водителей на посмертное донорство Региональные центры ДФО вошли в число наиболее богатых и самостоятельных городов России В Волоколамске перенесут начало занятий в школах на два часа из-за выбросов на "Ядрово"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»128
Офицеры МВД подрались на совещании83
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах59
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»229
С IKEA можно попрощаться4
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение