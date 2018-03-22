Наставники МЗиКа подготовили призеров IV Национального чемпионата «Профессионалы будущего»

В чемпионате состязались 450 школьников, добившихся наилучших результатов по итогам региональных соревнований юниоров из 30 регионов Российской Федерации . В течение трех дней сформированные школьные «корпорации» выполняли конкурсные задания по изготовлению беспилотных летательных комплексов и автоматизированных систем распределения твердых промышленных отходов. Умение работать в команде, профессиональные навыки и глубокие знания в различных областях сумели продемонстрировать лицеисты из Екатеринбурга. Серебряные и бронзовые медали они завоевали в том числе по направлениям «Электромонтаж» и «Инженерный дизайн», готовиться по которым ребятам помогали специалисты завода имени М. И. Калинина.

На заводе уточняют, что эксперты МЗиКа не просто консультировали школьников, они изучили требования, предъявляемые к участникам подобных чемпионатов, специально разработали уникальные учебные программы и проводили с учащимися занятия на площадке заводского Центра ДПО. Так, например, специализированный электромонтажный класс, где Центр готовит специалистов в этой области для промышленных предприятий УрФО и других регионов, стал отличной базой для отработки практических навыков будущих чемпионов. «Возможно, именно это, а также профессиональные знания, которыми щедро и охотно делились калининцы, помогли ребятам показать отличные результаты на всероссийском конкурсе. Их победы наставников не только радуют, но и вдохновляют на дальнейшую работу с подрастающим поколением», — сказано в сообщении.

"Я считаю, что конкурсы по методике JuniorSkills и процесс подготовки к ним не только развивают знания и навыки школьников, но и помогают им определиться с будущей специальностью. Чем раньше ребенок выберет профессию, тем быстрее и качественнее он подготовит базу для своего будущего карьерного роста. А мы, заводчане, помогая школьникам в обучении, уже сегодня готовим инженерно-технических работников для будущего", — говорит инженер-конструктор Арсений Алферов. Завод имени М. И. Калинина в течение двух лет является индустриальным партнером школ Орджоникидзевского района, ученики которых выступают на чемпионатах молодых профессионалов по методике JuniorSkills.

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