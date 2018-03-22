Ещё
Журналисты объявили бойкот Госдуме из-за скандала с домогательствами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналисты объявили бойкот Госдуме из-за скандала с домогательствами 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Вчера комиссия Государственной Думы по вопросам этики не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. После этого некоторые редакции российских СМИ объявили, что прекращают или ограничивают свою работу с Госдумой в знак протеста против решения комиссии и солидарности с коллегами. Сейчас к бойкоту Госдумы присоединились РБК, Коммерсантъ, Ведомости, Дождь, Эхо Москвы, RTVI, Znak, Republic, Право.ру, Секрет фирмы, Бумага, Новая газета, Mediazona, The Village, МБХ Медиа, Inc., Lenta.ru, «Говорит Москва», Meduza, «Такие дела», Wonderzine. Представители изданий считают, что Слуцкий должен оставить свой пост.
The Blueprint: последние новости
Сан-Франциско запретит продажу меха на своей территории Синтия Никсон баллотируется в губернаторы Нью-Йорка Продажи H&M продолжают падать
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии227
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах236
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет224
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня10
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение