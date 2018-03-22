Журналисты объявили бойкот Госдуме из-за скандала с домогательствами 

Вчера комиссия Государственной Думы по вопросам этики не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. После этого некоторые редакции российских СМИ объявили, что прекращают или ограничивают свою работу с Госдумой в знак протеста против решения комиссии и солидарности с коллегами. Сейчас к бойкоту Госдумы присоединились РБК, Коммерсантъ, Ведомости, Дождь, Эхо Москвы, RTVI, Znak, Republic, Право.ру, Секрет фирмы, Бумага, Новая газета, Mediazona, The Village, МБХ Медиа, Inc., Lenta.ru, «Говорит Москва», Meduza, «Такие дела», Wonderzine. Представители изданий считают, что Слуцкий должен оставить свой пост.