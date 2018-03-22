Вот вы, кобели, как относитесь? Ургант спросил у щенка о домогательствах в Госдуме 

«Вот вы, кобели, как относитесь к поведению некоторых депутатов в Госдуме?», — поинтересовался Иван Ургант у щенка. Впрочем, никакого ответа от щенка телеведущий не получил.
В понедельник, 19 марта, гостем программы был футбольный тренер Леонид Слуцкий, сообщает Дождь. Он рассказал о своей будущей работе в голландском клубе «Витесс». После этого Ургант попросил тренера сказать несколько фраз на голландском языке. Эта рубрика получила название «Слуцкий домогается до голландского».
«ФедералПресс» напоминает, вчера комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого. До этого три журналистки обвинили депутата в сексуальных домогательствах.
Члены комиссии пришли к выводу, что журналистки, пожаловавшиеся на Слуцкого, действовали «избирательно и целенаправленно».
После этого от работы в Госдуме отказались РБК, Дождь и «Эхо Москвы». «Коммерсант» прекратил работу со Слуцким и комиссией по этике.