Вот вы, кобели, как относитесь? Ургант спросил у щенка о домогательствах в Госдуме

«Вот вы, кобели, как относитесь к поведению некоторых депутатов в Госдуме ?», — поинтересовался Иван Ургант у щенка. Впрочем, никакого ответа от щенка телеведущий не получил.

В понедельник, 19 марта, гостем программы был футбольный тренер Леонид Слуцкий, сообщает Дождь. Он рассказал о своей будущей работе в голландском клубе «Витесс». После этого Ургант попросил тренера сказать несколько фраз на голландском языке. Эта рубрика получила название «Слуцкий домогается до голландского».

Члены комиссии пришли к выводу, что журналистки, пожаловавшиеся на Слуцкого, действовали «избирательно и целенаправленно».