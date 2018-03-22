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На стрелявшего по птицам в Барвихе пьяного Витаса составили протокол
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На стрелявшего по птицам в Барвихе пьяного Витаса составили протокол 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Вечером 21 марта известный российский певец Виталий Грачев (Витас) открыл стрельбу из пистолета в своем доме под Москвой. Как передает газета «5 канал», вечером в среду, 21 марта, соседи российскиого певца Витаса вызвали полицию к его дому в подмосковной Барвихе из-за звуков стрельбы. Уточняется, что приехавшие на место ЧП полицейские обнаружили артиста в состоянии алкогольного опьянения и со стартовым пистолетом в руках. Стражам порядка пришлось штурмовать дом певца, чтобы задержать его и доставить в отделение. По словам самого Витаса, оружие он применял для стрельбы по птицам. «Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались. У них там свои заморочки», — приводит канал слова певца. В данный момент правоохранительные органы отпустили Витаса, на певца был составлен административный протокол.
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