Режим использования территории «Бородинское поле» будет изменен для обеспечения жителей коммуникациями

На заседании Мособлдумы сегодня, 22 марта, будет рассмотрен проект Обращения к министру культуры России Владимиру Мединскому , цель которого — рассмотреть возможность изменения режимов использования территории достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на нем», чтобы у жителей не возникало сложностей в решении вопросов жизнеобеспечения.

Обращение было подготовлено в связи с жалобами граждан, проживающих на территории Бородинского сельского поселения Можайского района. У жителей возникают сложности в решении вопросов жизнеобеспечения в связи с приказом «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного места „Бородинское поле и памятники на нем“, характера ее использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству».

В границах Достопримечательного места расположено 25 населенных пунктов с численностью населения около 7 тысяч человек. Содержащиеся в Приказе ограничения препятствуют подключению и обеспечению жителей поселения услугами современной связи, сети Интернет (установка вышек сотовой связи, прокладка оптоволоконного кабеля) и, как следствие, ограничивают жителей в доступности государственных услуг.

Из-за консервации земель в границах деревень и поселков вызывают трудности работы, связанные с газификацией населенных пунктов, строительством новых инженерных сооружений, необходимых для поддержания надлежащего уровня жизни людей, социальных и инфраструктурных объектов, в том числе детских площадок и спортивных сооружений.