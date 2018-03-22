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Режим использования территории «Бородинское поле» будет изменен для обеспечения жителей коммуникациями
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Режим использования территории «Бородинское поле» будет изменен для обеспечения жителей коммуникациями 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
На заседании Мособлдумы сегодня, 22 марта, будет рассмотрен проект Обращения к министру культуры России Владимиру Мединскому, цель которого — рассмотреть возможность изменения режимов использования территории достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на нем», чтобы у жителей не возникало сложностей в решении вопросов жизнеобеспечения.
Обращение было подготовлено в связи с жалобами граждан, проживающих на территории Бородинского сельского поселения Можайского района. У жителей возникают сложности в решении вопросов жизнеобеспечения в связи с приказом «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного места „Бородинское поле и памятники на нем“, характера ее использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству».
В границах Достопримечательного места расположено 25 населенных пунктов с численностью населения около 7 тысяч человек. Содержащиеся в Приказе ограничения препятствуют подключению и обеспечению жителей поселения услугами современной связи, сети Интернет (установка вышек сотовой связи, прокладка оптоволоконного кабеля) и, как следствие, ограничивают жителей в доступности государственных услуг.
Из-за  консервации земель в границах деревень и поселков вызывают трудности работы, связанные с газификацией населенных пунктов, строительством новых инженерных сооружений, необходимых для поддержания надлежащего уровня жизни людей, социальных и инфраструктурных объектов, в том числе детских площадок и спортивных сооружений.
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