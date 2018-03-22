Мособлдума просит Минкультуры РФ смягчить требования к землям жителей на Бородинском поле

Депутаты Московской областной думы приняли постановление о направлении обращения министру культуры РФ Владимиру Мединскому по смягчению требований к земельным участкам жителей на Бородинском поле, передает корреспондент РИАМО

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов , в 2012 году Минкультуры РФ издало приказ «Об утверждении границ территории объекта культнаследия федерального значения достопримечательного места „Бородинское поле и памятники на нем“, из-за которого жители более 20 населенных пунктов с численностью около 7 тысяч человек оказались ограничены в своих правах.

»Ввиду консервации земель в границах деревень и поселков вызывают трудности работы, связанные с газификацией населенных пунктов, строительством новых инженерных сооружений, социальных и инфраструктурных объектов. Принимая во внимание многочисленность подобных обращений, Московская областная дума просит рассмотреть возможность изменения режимов использования территории в соответствии с требованиями современной жизни», — сказал Рожнов.

Он отметил, что необходимо уйти от крайностей, когда нельзя жителям поменять трубу, проложить оптоволоконный кабель. Но нельзя, чтобы строились вышки, торчали трубы.