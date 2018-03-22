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Балаковская АЭС инициировала проведение конференции по культуре безопасност
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Балаковская АЭС инициировала проведение конференции по культуре безопасност 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Балаковская АЭС инициировала проведение I открытой конференции по культуре безопасности, сообщает пресс-служба атомной электростанции.
Участники масштабного совещания — специалисты более двух десятков предприятий разных отраслей промышленности России — атомщики, сталелитейщики, химики, гидро— и теплоэнергетики, представители топливной компании «ТВЭЛ», ООО «СИБУР», ОАО «РЖД» МЧС. Спикеры конференции — тренер-консультант Технической Академии Росатома Елена Чернецкая, директор ОНИЦ «Прогноз» Эдуард Волков.
На торжественном открытии мероприятия директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов, приветствуя участников, отметил: «Это уникальное, чрезвычайно важное для всех нас событие. За 37 лет моей работы в атомной энергетике обсуждение вопроса культуры безопасности сегодня впервые выходит за рамки предприятий одной только атомной отрасли. Балаковская АЭС стала площадкой для обмена передовым опытом деятельности различных российских предприятий по развитию и совершенствованию культуры безопасности».
Системные основы культуры безопасности, охрана труда, безопасность и человеческий фактор, методология оценки безопасности производства — вот четыре ключевые темы трехдневного совещания.
Самые важные вопросы по обсуждаемой тематике участники обозначили уже в первый день конференции — в ходе неформального знакомства с коллегами, которое прошло в формате командообразующей игры.
«Такая форма знакомства позволила лучше узнать коллег. Действительно, событие сегодня уникальное. Культура безопасности — это ресурс обеспечения безопасной жизнедеятельности любого предприятия, — подчеркнула Татьяна Бакунович, главный эксперт группы по развитию систем менеджмента и культуры безопасности АО «ТВЭЛ. — Сегодня все заказчики, в том числе иностранные, предъявляют очень высокие требования к обеспечению культуры безопасности. Мы в ТВЭЛе системным подходом занимаемся уже несколько лет, и для нас важно познакомиться с положительным опытом других организаций, чтобы в дальнейшем применять их на своем предприятии».
В ходе трехдневного совещания коллеги обменяются своими практиками и наработками — впервые в российской высокотехнологической промышленности на одной площадке проходит обстоятельный обмен опытом в области культуры безопасности, накопленный ведущими предприятиями и ведомствами.
Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй — в 1987, третий — в 1988 и четвертый — в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.
Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.
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