В Новочеркасске по требованию прокурора заблокированы 22 порносайта

По требованию прокурора в Новочеркасске заблокируют доступ к 22 сайтам с порнографическим содержанием. Об этом сообщает Прокуратура Ростовской области. Запрещенную информацию выявили в ходе мониторинга еще в прошлом году.

«С целью защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, психическому, духовному, нравственному развитию, прокуратурой направлены в Новочеркасский городской суд административные исковые заявления об ограничении доступа к указанным сайтам», — отметили в надзорном ведомстве.

В суде требования прокуратуры в полном объеме удовлетворили, информация была признана запрещенной к распространению.