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В Новочеркасске по требованию прокурора заблокированы 22 порносайта
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В Новочеркасске по требованию прокурора заблокированы 22 порносайта 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
По требованию прокурора в Новочеркасске заблокируют доступ к 22 сайтам с порнографическим содержанием. Об этом сообщает Прокуратура Ростовской области. Запрещенную информацию выявили в ходе мониторинга еще в прошлом году.
«С целью защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, психическому, духовному, нравственному развитию, прокуратурой направлены в Новочеркасский городской суд административные исковые заявления об ограничении доступа к указанным сайтам», — отметили в надзорном ведомстве.
В суде требования прокуратуры в полном объеме удовлетворили, информация была признана запрещенной к распространению.
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