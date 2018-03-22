«Эхо Москвы» отозвало своих журналистов из Госдумы

«’’Эхо Москвы’’ считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина , отзывает своих журналистов из Госдумы», — написал Венедиктов.

Он также заявил, что радиостанция подтверждает свое решение от 5 марта прекратить взаимодействие со Слуцким.

В феврале несколько журналисток обвинили парламентария в домогательствах. Вчера комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. После этого РБК объявило об отзыве всех журналистов холдинга из Госдумы, редакция ИД «Коммерсантъ» заявила об отказе от сотрудничества с депутатом и комиссией по этике. Также о приостановлении работы с Госдумой сообщил телеканал «Дождь».

«’’Эхо Москвы’’ солидарно с редакциями РБК, Коммерсанта и Дождя и призывает другие редакции к солидарности с журналистами», — подытожил Венедиктов.