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«Эхо Москвы» отозвало своих журналистов из Госдумы
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«Эхо Москвы» отозвало своих журналистов из Госдумы 

Rambler News Service 4 часа назад
«Эхо Москвы» отзывает своих журналистов из Госдумы после решения думской комиссии по депутату Леониду Слуцкому. Об этом в своем Telegram-канале написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
«’’Эхо Москвы’’ считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы», — написал Венедиктов.
Он также заявил, что радиостанция подтверждает свое решение от 5 марта прекратить взаимодействие со Слуцким.
В феврале несколько журналисток обвинили парламентария в домогательствах. Вчера комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. После этого РБК объявило об отзыве всех журналистов холдинга из Госдумы, редакция ИД «Коммерсантъ» заявила об отказе от сотрудничества с депутатом и комиссией по этике. Также о приостановлении работы с Госдумой сообщил телеканал «Дождь».
«’’Эхо Москвы’’ солидарно с редакциями РБК, Коммерсанта и Дождя и призывает другие редакции к солидарности с журналистами», — подытожил Венедиктов.
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