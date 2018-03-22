В нескольких километрах от Волоколамска ощущается резкий запах

ВОЛОКОЛАМСК , 22 мар — РИА Новости . Резкий запах ощущается за несколько километров при подъезде к Волоколамску, где в среду за медицинской помощью обратилось несколько десятков местных жителей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

Как передает корреспондент РИА Новости из Волокаламска, в самом городе запаха не чувствуется, в том числе и у Центральной районной больницы Волоколамска, куда местные жители обращались в среду в связи с ухудшением самочувствия.

У здания ЦРБ в среду произошла потасовка. Собравшиеся у медучреждения люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова

В настоящий момент у ЦРБ и в приемном отделении больницы обстановка спокойная, людей, помимо обслуживающего персонала, практически нет. Рядом с приемным отделением стоит одна машина полиции, автомобили медицинского учреждения приезжают и уезжают в обычном режиме.