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Депутаты Госдумы проголосовали за отмену налога при сдаче макулатуры
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Депутаты Госдумы проголосовали за отмену налога при сдаче макулатуры 

ИнформУпак 3 часа назад
Разработчики рассматриваемого законопроекта рассчитывают, что он будет стимулировать увеличение объемов сбора макулатуры. Речь, в частности, идет об установлении минимальной планки дохода от сданного вторсырья на уровне 250 тыс. рублей. Для всех граждан, сдавших макулатуру на меньшую сумму, НДФЛ взиматься не будет. Ранее установленные нормы обязывали взимать подоходный налог со всех реализаторов макулатуры. Хотя, по большому счету, речь шла не столько о получении прибыли, сколько о компенсации затрат на приобретение бумажной продукции (газет, журналов, упаковки и пр.).
На сегодняшний день стоимость тонны макулатуры колеблется в пределах 4-5 тыс. рублей. Т.е. вероятность того, что кто-то сможет получить доход, превышающий 250 тыс. рублей в год, практически стремится к нулю. Таким образом, новый нормативный акт четко устанавливает «правила игры» на рынке бумажного вторсырья, которые поддерживают конечного пользователя и потенциального сборщика макулатуры. Вместе с тем, отдельные депутаты подчеркивали, что освобождением от уплаты налогов могут воспользоваться юридические лица, специализирующиеся на сборе макулатуры.
Ранее сообщалось, что в текущем году в России будет введен официальный запрет на захоронение бумаги и картона на полигонах ТКО.
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