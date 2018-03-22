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В Госдуме объяснили, почему призывники должны приходить в военкомат без повестки
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В Госдуме объяснили, почему призывники должны приходить в военкомат без повестки 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Госдуме предложили ввести законопроект, по которому молодые люди призывного возраста должны будут сами являться в военкомат, если они не получили повестки. В противном случае, по новому законопроекту, призывники попадут в категорию уклонистов.
В эфире НСН один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что эта мера призвана развить в гражданах сознательность в вопросах службы в армии (слушайте аудио).
«Гражданин должен определиться и сделать выбор. Почему-то гражданин знает, когда ему могут продать алкогольную продукцию, при этом про призывной возраст почему-то забывает. Это не связано с неукомплектованностью, не связано с большим объемом призыва на военную службу. Чем больше будет контрактников, тем меньшее количество будет призывников. Мы не говорим, что он должен прибыть, и его сразу в этот момент призовут. Он должен участвовать в мероприятиях призывного характера. Вот о чем мы говорим», — разъяснил Красов.
Напомним, во время предыдущей призывной кампании с 1 октября по 31 декабря 2017 года, на военную службу граждан РФ были призваны 134 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Следующий призыв должен состоятся с 1 апреля по 15 июля, сообщает Ura.ru.
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