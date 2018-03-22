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В Самаре планируют отменить троллейбусный маршрут № 10
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В Самаре планируют отменить троллейбусный маршрут № 10 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 23 марта, сотрудники трамвайно-троллейбусного управления Самары проведут встречу с местными жителями. Они обсудят рентабельность троллейбусного маршрута № 10. Чиновники планируют его отменить.
Маршрут, который признали убыточным, пролегает от остановки «Клуб Мир», проходит через Заводское шоссе и улицу Кабельную. Заканчивается рейс около бывшего Куйбышевского завода кабелей связи.
— За прошлый год этот общественный транспорт перевез всего 78 тысяч жителей. Это 0,46% пассажиров от общего потока. Себестоимость перевозки 1 человека — 78 рублей. Троллейбус на этом маршруте является фактически «персональным», что крайне невыгодно и убыточно, — рассказали в ТТУ.
Встреча пассажиров и руководства ТТУ состоится в 10:00 под мостом на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова, в салоне троллейбуса № 10.
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