Песков: СМИ англоязычных стран стали править миром

«Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения, вот его и отдали. Неужели кто-то всерьез считает, что кто-то в России даже задумался бы о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считаные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?» — задал риторический вопрос Песков.

"Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей, причем произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с «высокой вероятностью» несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо", — заметил представитель Кремля.

"Почему все бросились обвинять Россию? Позвольте мне провести очень грубую аналогию, хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно, — продолжил Песков. — Но давайте представим: в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства, скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИД выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании ".

"Когда США вышли из договора по ПРО, они поставили под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания, а это одна из базовых составляющих системы международной стабильности и безопасности. С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны", — также отметил пресс-секретарь президента.

Ситуация стала угрожать существованию системы ядерного сдерживания. «Несмотря на все предложения о взаимных уступках и о сотрудничестве в целях обеспечения международной стабильности, никаких встречных шагов, к сожалению, мы так и не увидели. В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что, независимо от условий, несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию „ракетного щита“, Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также объяснил, в чем причина гонений на российские СМИ в ряде западных стран. «В результате последних трех-четырех десятилетий СМИ англоязычных стран стали править миром: я имею в виду коммерческие и государственные СМИ Великобритании и США. Эти СМИ стали самыми влиятельными, самыми мощными, а по охвату аудитории им нет равных в мире», — констатировал он.

И благодаря этой своей монополии, они могут использовать имеющиеся инструменты для манипуляции сознанием и продвижения своей точки зрения. «При этом не имеет значения, правдива эта точка зрения или нет — в зависимости от ситуации ее всегда можно подкорректировать», — добавил Песков.

"Именно поэтому они так недовольны появлением соперников, конкурентов, даже таких небольших, как RT, особенно если сравнивать с этой огромной махиной, — считает представитель Кремля. — Я искренне считаю, что размер здесь значения не имеет. Можно быть небольшим по размеру каналом, но по влиянию обходить всех своих конкурентов… Но такое противостояние само по себе может разрушить созданную ими систему манипуляции сознанием".