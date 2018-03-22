Юные программисты Теплого Стана приняли участие в соревнованиях

Сборная команда учеников школы № 51 приняла участие в соревнованиях формата хакатон «Интернет вещей» IoT.

«Ребятам», — сообщается на сайте школы № 51 — «предстояло за 2 дня придумать, а главное, сконструировать изобретение, используя Arduino и ESP8266 в рамках темы „Умный город“.

В преддверии соревнований школьники посетила установочные мастер — классы, ребята не только познакомились с особенностями сборки и программирования arduino и esp8266, но и узнали какие профессии будут наиболее востребованы в будущем, а также, благодаря великолепному мастер-классу от бизнес-тренера, узнали, как интересно и правильно нужно защищать будущий проект. Между спикерами были небольшие перерывы, в которые можно было стрелять из лазерного ружья, управлять роботом — погрузчиком, играть на виртуальных музыкальных инструментах и многое другое.

Хакатон — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.