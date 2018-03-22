В Тюмени проснулись клещи: первыми их жертвами стали животные 

Март не радует тюменцев весенней погодой, но, несмотря на это, в областном центре уже проснулись клещи. Сообщение о первой их жертве появилось в социальных сетях еще в первой половине марта. Клещ укусил собаку одной из жительниц Тюмени. — Мы не успели сделать прививку и нас укусили. Клещ оказался заразным. Хорошо, что ветеринары попались опытные, и спасли собаку. Будьте аккуратны, — предупреждает тюменка. Специалисты отмечают, что клещи пока малоактивны, но в том, что они уже проснулись, ничего удивительного нет. В прошлом году весна была затяжной, и клещи активизировались позже обычного. К концу первой декады апреля опасные кровососущие успели укусить 10 человек. На сегодняшний день фактов обращения людей за помощью пока нет, но терять бдительность все же не стоит. Как защитить себя от опасных инфекций, которые могут обернуться летальным исходом, и что делать, если вас уже укусил клещ — ответы на эти и другие вопросы ищите в инструкции 72.ru.