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Троих жителей Приозерского района лишили водительских прав из-за вредных привычек
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Троих жителей Приозерского района лишили водительских прав из-за вредных привычек 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Прокуратура Приозерска отобрала водительские удостоверения у троих местных жителей, стоящих на наркологическом учете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти
Лишенные водительских прав по состоянию здоровья не могут управлять автомобилем. Выяснилось, что они стоят она учете в наркологическом диспансере. Городской прокурор обратился в суд с заявлениями о прекращении действия прав на управление транспортными средствами и обязании сдать водительское удостоверение.
Суд признал требования прокурора законными и обоснованными. Решение суда уже вступило в законную силу.
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