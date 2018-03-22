Троих жителей Приозерского района лишили водительских прав из-за вредных привычек

Прокуратура Приозерска отобрала водительские удостоверения у троих местных жителей, стоящих на наркологическом учете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Лишенные водительских прав по состоянию здоровья не могут управлять автомобилем. Выяснилось, что они стоят она учете в наркологическом диспансере. Городской прокурор обратился в суд с заявлениями о прекращении действия прав на управление транспортными средствами и обязании сдать водительское удостоверение.

Суд признал требования прокурора законными и обоснованными. Решение суда уже вступило в законную силу.