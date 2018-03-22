Стало ли известно, где находится экс-градоначальник Ростова Сергей Горбань? 

Слухов о судьбе бывшего сити-менеджера донской столицы ходит немало.
Слухов о судьбе бывшего сити-менеджера донской столицы ходило немало.
Напомним, что Сергей Горбань возглавил город в 2014 году, а ушёл со своего поста осенью 2016 года, полностью исчезнув из поля зрения горожан.
Сплетни о его судьбе множились, многие говорили, что Горбань арестован, находится в Лефортово, и даже погиб в заключении.
Однако на прошлой неделе все слухи развеяла пресс-служба депутата Госдумы РФ Евгения Москвичёва. Выяснилось, что Горбань трудится у него помощником на общественных началах и живёт в Москве.
Сам Москвичёв представляет в российском парламенте «Единую Россию» и руководит комитетом по транспорту и строительству.