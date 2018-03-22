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В Советском районе Казани появится улица Разведчика Ахмерова
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В Советском районе Казани появится улица Разведчика Ахмерова 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Одной из улиц Казани присвоили имя разведчика-полковника Исхака Абдулловича Ахмерова, сообщает пресс-служба исполкома.
Улица будет расположена в ЖК «Арт Сити».
Справка
Исхак Абдуллович Ахмеров родился в 1901 году в городе Троицке Оренбургской губернии (ныне — Челябинская область). После революции работал в Наркомпроде, начальником губернского управления снабжения армии, затем — начальником управления снабжения Наркомпроса Татарской республики. В 1920 году он избирался депутатом Казанского городского Совета. С 1930 года Ахмеров работал в органах безопасности, во внешней разведке — сначала в Средней Азии, затем в Турции, в должности секретаря генконсульства.
Исхак Ахмеров известен как инициатор операции «Снег» — одной из самых блестящих операций в истории советской разведки, цель которой — предотвратить войну с Японией.
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