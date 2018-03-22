Следствие просит арестовать экс-депутата Госдумы Варшавского 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц», сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
"Материалы в отношении Варшавского на арест поступили в суд, доставки обвиняемого на данный момент нет", — сказала она.
По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество).