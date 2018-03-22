Ростовский бизнесмен Варшавский задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд руб 

Ростовский бизнесмен и бывший депутат Государственной Думы Вадим Варшавский был задержан по подозрению в хищении у банка «Петрокоммерц» 2,5 млрд руб. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МВД Ирина Волк. Задержание проводилось сотрудниками ГУМВД России по Москве совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В настоящее время решается вопрос об избрании Вадиму Варшавскому меры пресечения.
Как передает ТАСС со ссылкой на другие СМИ, уголовное дело по факту хищения возбудили в 2016 году. По версии следствия, указанная сумма была выдана в виде кредита Златоустовскому металлургическому заводу, которым тогда владел Вадим Варшавский.