Ещё
Ростовский бизнесмен Варшавский задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовский бизнесмен Варшавский задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд руб 

Деловое сообщество 2 часа назад
Ростовский бизнесмен и бывший депутат Государственной Думы Вадим Варшавский был задержан по подозрению в хищении у банка «Петрокоммерц» 2,5 млрд руб. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МВД Ирина Волк. Задержание проводилось сотрудниками ГУМВД России по Москве совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В настоящее время решается вопрос об избрании Вадиму Варшавскому меры пресечения.
Как передает ТАСС со ссылкой на другие СМИ, уголовное дело по факту хищения возбудили в 2016 году. По версии следствия, указанная сумма была выдана в виде кредита Златоустовскому металлургическому заводу, которым тогда владел Вадим Варшавский.
Деловое сообщество: последние новости
Выпавший снег не помешал движению на федеральных трассах Ростовской области 11 управляющих компаний Дона останутся без лицензии Смертельно опасная рыбалка под Ростовом попала на видео
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»193
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»76
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом201
Офицеры МВД подрались на совещании39
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
03:13
Стало известно о еще одной болезни Табакова
Шоу-бизнес
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение