Ещё
На Шарикоподшипниковской состоится занятие на факультете «Православие» университета третьего возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Шарикоподшипниковской состоится занятие на факультете «Православие» университета третьего возраста 

Управа Южнопортового района 3 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
В Территориальном центре социального обслуживания «Южнопортовый» в четверг, 22 марта, состоится беседа Беседу «Духовно-нравственная жизнь православного человека».
— Беседу на факультете «Православие» Университета третьего возраста при ТЦСО проведет старший по миссионерской работе, студент духовной семинарии при Николо-Перервенском монастыре Антон Немов, — пояснили организаторы встречи.
Мероприятие состоится в 13.30. Напомним, центр социального обслуживания «Южнопортовый» находится по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (cк)
Управа Южнопортового района: последние новости
В центре «Экономика-культура-образование» на Новоостаповской стартовали занятия по программе «Активное долголетие» Водоприемный колодец на улице Трофимова привели в нормативное состояние Поделиться идеями и предложениями по созданию парка технических видов спорта могут жители ЮВАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»129
Офицеры МВД подрались на совещании84
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах62
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»230
С IKEA можно попрощаться4
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение