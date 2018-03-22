На Шарикоподшипниковской состоится занятие на факультете «Православие» университета третьего возраста

В Территориальном центре социального обслуживания «Южнопортовый» в четверг, 22 марта, состоится беседа Беседу «Духовно-нравственная жизнь православного человека».

— Беседу на факультете «Православие» Университета третьего возраста при ТЦСО проведет старший по миссионерской работе, студент духовной семинарии при Николо-Перервенском монастыре Антон Немов, — пояснили организаторы встречи.

Мероприятие состоится в 13.30. Напомним, центр социального обслуживания «Южнопортовый» находится по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (cк)