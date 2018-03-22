Зейн Малик изменился до неузнаваемости после расставания с Джиджи Хадид

Около недели назад Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались. И если в жизни модели ничего не изменилось, то ее экс-бойфренд решился на кардинальные перемены. Сначала Зейн набил новые татуировки, а позже и вовсе покрасил волосы в блонд. Фотография, где музыкант запечатлен в новом имидже, появилась на его странице в Instagram.

Зейн Малик

Фолловеры Зейна неоднозначно отреагировали на такие перемены. Одни похвалили парня за смелость, а другие заявили, что светлый цвет ему совсем не к лицу. «Нееет, только не это!», «Невероятно сексуально», «Круто, я тоже так сделаю», «Тебе больше пойдет платиновый блонд», — разделились во мнении интернет-пользователи.

Зейн Малик

Напомним, что топ-модель Джиджи Хадид и солист One Direction Зейн Малик расстались 13 февраля. Экс-влюбленные сумели сохранить дружеские отношения.