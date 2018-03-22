Ещё
Зейн Малик изменился до неузнаваемости после расставания с Джиджи Хадид
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зейн Малик изменился до неузнаваемости после расставания с Джиджи Хадид 

Журнал ОК! 3 часа назад
Около недели назад Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались. И если в жизни модели ничего не изменилось, то ее экс-бойфренд решился на кардинальные перемены. Сначала Зейн набил новые татуировки, а позже и вовсе покрасил волосы в блонд. Фотография, где музыкант запечатлен в новом имидже, появилась на его странице в Instagram.
Зейн Малик
Фолловеры Зейна неоднозначно отреагировали на такие перемены. Одни похвалили парня за смелость, а другие заявили, что светлый цвет ему совсем не к лицу. «Нееет, только не это!», «Невероятно сексуально», «Круто, я тоже так сделаю», «Тебе больше пойдет платиновый блонд», — разделились во мнении интернет-пользователи.
Зейн Малик
Напомним, что топ-модель Джиджи Хадид и солист One Direction Зейн Малик расстались 13 февраля. Экс-влюбленные сумели сохранить дружеские отношения.
Журнал ОК!: последние новости
Устала от публичности: Мелания Трамп скучает по своей прежней жизни Теперь никаких проблем с законом: Линдси Лохан стала лицом юридической компании Сергей Лазарев, Евгений Плющенко и Лолита: флешмоб в честь новой песни Киркорова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»129
Офицеры МВД подрались на совещании84
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах62
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»230
С IKEA можно попрощаться4
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение