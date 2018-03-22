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Экс-депутата Госдумы задержали в Москве по делу о мошенничестве
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Экс-депутата Госдумы задержали в Москве по делу о мошенничестве 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
В Москве задержали экс-депутата ГД Вадима Варшавского, подозреваемого в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц».
«Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключён кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — цитирует РБК сообщение МВД.
По версии следствия, в 2012 году «Петрокоммерц» выдал Златоустовскому металлургическому заводу, входившему в состав группы компаний «Эстар», кредит на 2,78 миллиарда рублей, который так и не был возвращён. «Эстар» — управляющая компания металлургических предприятий, подконтрольных Вадиму Варшавскому.
Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц возбудили в 2016 году. В декабре того года у Варшавского и в офисе «Эстар» прошли обыски.
В 2015 году у банка «Петрокоммерц» отобрали лицензию.
Вадим Варшавский был депутатом Госдумы IV и V созывов от партии «Единая Россия».
ИД «Собеседник»: последние новости
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