Экс-депутата Госдумы задержали в Москве по делу о мошенничестве

«Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключён кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — цитирует РБК сообщение МВД

По версии следствия, в 2012 году «Петрокоммерц» выдал Златоустовскому металлургическому заводу, входившему в состав группы компаний «Эстар», кредит на 2,78 миллиарда рублей, который так и не был возвращён. «Эстар» — управляющая компания металлургических предприятий, подконтрольных Вадиму Варшавскому.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц возбудили в 2016 году. В декабре того года у Варшавского и в офисе «Эстар» прошли обыски.

В 2015 году у банка «Петрокоммерц» отобрали лицензию.