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«Уралкуз» изготовил оборудование для поискового отряда
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«Уралкуз» изготовил оборудование для поискового отряда 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Металлурги завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») оказали помощь школьному поисковому отряду: изготовили оборудование, которое ребята возьмут в экспедицию по местам боев Великой Отечественной войны.
Специально для юных патриотов металлурги «Уралкуза» изготовили щупы из пружинной стали с наконечниками из легированной стали. Пружинная сталь обладает максимальной устойчивостью к изломам и трещинам, что позволяет изделиям из нее возвращаться к исходной форме, несмотря на значительный изгиб. Легированная сталь обладает повышенной прочностью и коррозийной стойкостью. Подарки ребятам вручили в музее истории «Уральской кузницы».
Поисковый отряд «Опора-Чебаркуль» создан в 2016 году и уже успел принять участие в «Вахте памяти-2017». Мероприятие проходило в октябре-ноябре прошлого года в Крыму, на территории бухты Балаклавы, где в годы войны проходила первая линия обороны Севастополя. Тогда начинающим поисковикам удалось найти военные артефакты — личные вещи советских и немецких солдат. Однако собственного поискового инвентаря до сегодняшнего момента у отряда не было.
С новыми щупами в апреле-мае 2018 года юные патриоты отряда «Опора-Чебаркуль» будут участвовать в «Вахте памяти». Ребята отправятся в Кировский район Ленинградской области, на Синявинские высоты, где в 1941-1944 годах велись жестокие бои, решалась судьба битвы за Ленинград.
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