«Уралкуз» изготовил оборудование для поискового отряда

Металлурги завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел» ) оказали помощь школьному поисковому отряду: изготовили оборудование, которое ребята возьмут в экспедицию по местам боев Великой Отечественной войны.

Специально для юных патриотов металлурги «Уралкуза» изготовили щупы из пружинной стали с наконечниками из легированной стали. Пружинная сталь обладает максимальной устойчивостью к изломам и трещинам, что позволяет изделиям из нее возвращаться к исходной форме, несмотря на значительный изгиб. Легированная сталь обладает повышенной прочностью и коррозийной стойкостью. Подарки ребятам вручили в музее истории «Уральской кузницы».

Поисковый отряд «Опора-Чебаркуль» создан в 2016 году и уже успел принять участие в «Вахте памяти-2017». Мероприятие проходило в октябре-ноябре прошлого года в Крыму , на территории бухты Балаклавы, где в годы войны проходила первая линия обороны Севастополя . Тогда начинающим поисковикам удалось найти военные артефакты — личные вещи советских и немецких солдат. Однако собственного поискового инвентаря до сегодняшнего момента у отряда не было.