11 способов позвать на помощь

Знание разных способов подачи сигнала о помощи однажды может действительно сохранить вам жизнь. Способы эти варьируются от самой современной электроники до самых примитивных инструментов, которые использовали еще наши далекие предки. Подача сигналов — одно из самых недооцененных и неотработанных умений в нашем арсенале выживальщика, так что настало время подойти к этому серьезно. Используя описанные ниже методы, вы сможете спасти себя в действительно экстремальной ситуации.

Мобильник

Пожалуй, лучший способ позвать на помощь. Там, где нет проблем со связью, вы без проблем сможете связаться с нужными людьми или службами и сообщить всю необходимую информацию. На территориях со слабым сигналом старайтесь отправлять смс, которым требуется лишь короткий момент связи с ближайшей вышкой. Если вы идете туда, где вообще нет сотовой связи, то озаботьтесь тем, чтобы купить или взять напрокат спутниковый телефон, который позволяет совершать звонки из любой точки мира.

Свисток

Простой свисток — отличное устройство для подачи звукового сигнала на коротком расстоянии. Три свистка принято считать универсальным сигналом бедствия. Выбирайте свисток яркого цвета, который легко найти в случае, если он выпал. Чтобы потерять свисток было еще сложнее, берите тот, что крепится на застежках, кольцах или цепочках. Для холодных температур идеальным вариантом будет свисток без подвижных частей, ведь ваша слюна может застыть вместе с шариком в свистке.

Зеркало

Сигнальное зеркало — одно из самых дальнодействующих неэлектрических сигнальных устройств.

Если все делать правильно, луч солнечного света, который отражает зеркало, способен достигать объектов на расстоянии до 15 километров. Этого более чем достаточно, чтобы привлечь внимание находящихся вдали людей, машин, судов и даже самолетов.

Купите зеркало со специальными наводящими линзами и попрактикуйтесь с друзьями на большой открытой территории. Если у вас в кармане только обычное зеркало, то расположите его под глазом, направьте луч света на кончик пальца вытянутой руки, а затем наведите палец прямо под нужный объект. Очень медленно поверните зеркало сперва справа налево, потом сверху вниз — луч опишет вашу цель по окружности и, надеемся, привлечет внимание.

Сигнальная ракета

Сигнальная ракета, или осветительный патрон, способна дать довольно яркий свет для подачи сигнала и также служит хорошим средством для разведения огня. Чтобы ваш файер был чуть заметнее, примотайте его скотчем к длинной палке, поднимите над головой и помашите как флагом. Каждый патрон горит на протяжении примерно 5 минут.

Сигнальный пистолет

Будучи важнейшим методом подачи сигнала на воде, сигнальный пистолет привлекает большое внимание как воздушных судов, так и людей на суше. Но прежде чем стрелять, оцените риск возникновения пожара в окружающей местности — выпущенные ракеты, как правило, еще горят, когда приземляются на землю.

Места с сухими лесами, кустарниками или травой — не самое лучшее место для использования сигнальной ракеты. Лесной пожар, конечно, тоже способен привлечь внимание, но едва ли то, которое вам требуется. Плюс вам вряд ли захочется находиться поблизости с горящими лесами.

Всего лишь смена направления ветра, и средство, которое должно вас спасти, может вас похоронить. Постарайтесь оставить сигнальные ракеты для влажной местности или открытой воды.

Это средство используется на протяжении тысяч лет. Можно купить специальные сигнальный флаг, а можно сделать его самостоятельно. Яркое или контрастное полотно, надетое на палку — и у вас есть маленький флаг. Если есть большой кусок ткани, натяните его на шесты для палатки, и у вас получится большой флаг. Также можно привязать его к молодому дереву. Спасательное одеяло и другие отражающие материалы могут стать отличным полотном для флага. Форма у флага может быть любой, главное, чтобы он не смешивался с местностью. Также можно класть флаг на землю для подачи сигналов в воздух.

Лента

Немного ярко-голубой или ярко-розовой ленты — отличное и почти невесомое дополнение к вашему набору сигнальных средств. Используйте куски легко рвущейся ленты, чтобы оставлять следы и даже послания. Если у вас есть еще и маркер, то вы сможете оставить более детальную информацию. Существует еще более бросающийся в глаза продукт, предназначенный для отпугивания птиц на плодово-ягодных фермах. Его можно найти в садоводческих магазинах.

Маркер

С помощью перманентного маркера вы сможете писать и оставлять пометки на различных сухих поверхносях. Если вы заблудились, маркер (а также лента, которую вы видели на предыдущем фото) позволит пометить путь вашего движения, чтобы не заблудиться еще сильнее, и оставить отметки, чтобы помощь поскорее смогла вас найти.

Импровизированные визуальные сигналы

Это довольно широкая категория средств, которая ограничивается только вашим воображением и подручными материалами. Сюда входят сигналы в воздух (в том числе огромные буквы SOS на земле), пирамиды из камней, указательные стрелки и другие привлекающие внимание поисковых команд знаки, фонари и неоновые палочки и, разумеется, лучшее средство — сигнальный огонь.

Огонь — ваш лучший друг в диких условиях — является также и очень эффективным сигналом о помощи, отработанным веками. Но все же не стоит забывать об опасности неконтролируемого возгорания.

4 важных пункта о сигнальном огне: — Он должен разводиться в видимом месте, чтобы и огонь, и дым были хорошо видны. — Место не должно способствовать его выходу из-под вашего контроля. Разводить костер посреди поляны с сухой травой в ветреный день может обернуться большими неприятностями. — Не позволяйте огню стать настолько большим, что вы не сможете потушить его подручными средствами. — Подумайте о контрасте — все, кроме коры березы или осмола, будет давать белый дым при горении, что может оказаться совершенно бесполезным в туманный или облачный день. В этом случае плесните немного машинного масла, тормозной или любой другой жидкости на основе нефти, киньте куски пластика, и вы получите гораздо более заметный черный дым.

Импровизированные звуковые сигналы

У вас нет свистка? Не теряйте надежды, проявите находчивость и вы найдете множество способов издать звуки и позвать на помощь. Высокие звуки можно издать, просто свистнув с пальцами во рту. Можно также вырезать свой собственный свисток. Более низкие звуки можно создать, стуча по разным предметам. Один из лучших методов — найти полое бревно твердых пород, которые часто встречаются в лесах. Возьмите палку, которая звонче всего стучит по бревну, а само бревно набейте камнями для лучшей вибрации. В итоге у вас получится своеобразный барабан, который будет слышно за пять километров.

Аварийный радиобуй

Одно из лучших сигнальных средств — аварийный радиобуй — доступен в широкой продаже и представляет из себя связанное со спутником устройство, которое в условиях дикой местности играет роль «тревожной кнопки». Базовые модели просто сообщают ваши координаты мониторинговой компании, которая связывается с местными властями, и те высылают кого-нибудь вам на помощь. Более продвинутые и дорогие модели позволяют отправлять смс или емэйл через спутниковую связь. Это позволяет не просто позвать на помощь, а сообщить детали ситуации, в которой вы оказались.