«Беллесбумпром» в текущем году существенно увеличил объемы производства 

Пресс-служба белорусского концерна сообщает, что большая часть выпущенной продукции приходится на мебель и деревообработку (74,1%), а также на целлюлозу, бумагу, картон и пр.
На протяжении отчетного периода предприятия концерна увеличили объемы выпуска фанеры (+100%), ДВП (+39,5%), бумаги и картона (+26,6%), ДСП (+13,6%). Около 66% продукции поставлено за пределы страны. Ранее сообщалось, что основная часть экспортируемых «Беллесбумпромом» товаров поставляется в Россию. По итогам прошлого года доля российского экспорта увеличилась на 24,2%.