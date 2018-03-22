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«Беллесбумпром» в текущем году существенно увеличил объемы производства
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«Беллесбумпром» в текущем году существенно увеличил объемы производства 

ИнформУпак 3 часа назад
Пресс-служба белорусского концерна сообщает, что большая часть выпущенной продукции приходится на мебель и деревообработку (74,1%), а также на целлюлозу, бумагу, картон и пр.
На протяжении отчетного периода предприятия концерна увеличили объемы выпуска фанеры (+100%), ДВП (+39,5%), бумаги и картона (+26,6%), ДСП (+13,6%). Около 66% продукции поставлено за пределы страны. Ранее сообщалось, что основная часть экспортируемых «Беллесбумпромом» товаров поставляется в Россию. По итогам прошлого года доля российского экспорта увеличилась на 24,2%.
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