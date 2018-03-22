Качество жизни: 10 лучших городов мира

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала свой ежегодный рейтинг городов по качеству жизни. В ежегодном докладе отмечается, что, несмотря на нерешенные социальные и экономические проблемы, европейские города продолжают лидировать в списке. Критериями оценки являются многие категории, включая качество услуг в сферах образования, здравоохранения и транспортного обслуживания, доступность жилья, уровень соблюдения гражданских прав и свобод, безопасность, экологическая обстановка, климатические факторы и другие моменты. Москва в рейтинге этого года оказалась на 167-й строчке рейтинга. Всего же в него вошли 230 городов. Ниже представляем 10 городов с самым высоким качеством жизни. 10. Базель, Швейцария

Центр химической и фармацевтической промышленности. Штаб-квартиры компаний Novartis и Hoffmann–La Roche, а также международных банковских организаций, одна из штаб-квартир банка UBS. Старейший университет Швейцарии. Речной порт, на территории Франции международный аэропорт совместного использования. В Базеле расположены штаб-квартиры международных организаций: Базельского комитета по банковскому надзору и Банка международных расчётов. В Базеле ежегодно проходит престижная выставка часов и ювелирных украшений Baselworld. 9. Копенгаген, Дания

Город является культурным, экономическим и правительственным центром Дании; это один из крупнейших финансовых центров Северной Европы с Копенгагенской фондовой биржей. Экономика Копенгагена имела быстрое развитие в секторе услуг, особенно посредством инициатив в информационных технологиях, фармацевтике и чистой технологии. После завершения строительства Эресуннского моста Копенгаген стал более интегрированым со шведской провинцией Скания и её крупнейшим городом Мальме, образуя Эресуннский регион. 8. Женева, Швейцария

В городе расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций, в том числе Европейского отделения ООН, Красного Креста, ВТО, ВОЗ, ЦЕРН, до 1946 года — Лиги Наций. Женева также является мировым финансовым центром. Вблизи города расположен Большой адронный коллайдер. Женева является вторым по величине городом страны. Иностранные граждане составляют 44% населения. В пределах трансграничной агломерации «Большая Женева» проживает 915 тыс. человек. 7. Франкфурт-на-Майне, Германия

Франкфурт считается мировым «альфа-городом» и является центром коммерции, культуры, образования, туризма и транспортным узлом. Здесь находятся Европейский центральный банк, Федеральный банк Германии, Франкфуртская биржа и Франкфуртская ярмарка. Во Франкфурте расположены два университета и несколько специализированных учебных заведений. Есть две бизнес-школы — школа в Университете имени Гёте и Франкфуртская школа финансов и управления. 6. Дюссельдорф, Германия

Дюссельдорф входит в пятёрку крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических центров Германии. В нём находятся штаб-квартиры множества крупных компаний, в том числе E.ON и Henkel Group. Городской аэропорт является международным хабом. В Дюссельдорфе расположены две гавани, а также многочисленные высшие учебные заведения, в частности Дюссельдорфская академия художеств и Университет Генриха Гейне. 5. Ванкувер, Канада

Ванкувер является одним из крупнейших промышленных центров страны. Порт города — крупнейший в Канаде и наиболее диверсифицированный, с торговым оборотом более 75 млрд канадских долларов в год. Живописное расположение города делает его одним из главных мест для туризма. Туристы посещают сады города, Стэнли Парк, парк королевы Елизаветы, Ботанический сад Ван Дусена; а также горы, океан, леса и другие парки, окружающие город. Каждый год более миллиона человек проезжают через Ванкувер на круизных судах, часто идущих на Аляску 4. Мюнхен, Германия

Современный Мюнхен — не только сосредоточие культурных и музейных ценностей, но и крупный промышленный и исследовательский центр. Благодаря знаменитым университетам, одной из крупнейших в Европе Баварской государственной библиотеке, насчитывающей шесть миллионов томов, институтам имени Макса Планка и имени Хайнца Майера-Лейбница, ядерному научно-исследовательскому реактору и многим другим учреждениям Мюнхен удерживает прочные позиции в европейской науке. Также Мюнхен по праву считается ИТ-столицей Германии. 3. Окленд, Новая Зеландия

Окленд — крупнейший город Новой Зеландии с населением около 1,3 миллиона человек, что составляет около 32% всего населения страны. Территория, занимаемая Большим Оклендом, является самой большой урбанизированной областью страны. В настоящее время в Окленде проживает самая большая полинезийская община в мире, что делает город неофициальной столицей Полинезии. 2. Цюрих, Швейцария

Относится к глобальным городам. Крупнейший финансовый центр Швейцарии: местонахождение штаб-квартир страховых компаний и банков, в том числе международных UBS и Credit Suisse, швейцарской фондовой биржи и одной из штаб-квартир центрального банка Швейцарии. Крупный научный центр: университет и высшая техническая школа. 1. Вена, Австрия

Вена является третьим городом-резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы. Венский международный центр (так называемый UNO-City) включает в себя МАГАТЭ, УНП ООН, организации ООН по промышленному развитию и др. В Вене находятся штаб-квартиры таких международных организаций, как ОПЕК и ОБСЕ. Вена уже не в первый раз занимает первое место в рейтинге качества жизни Mercer.