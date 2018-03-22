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«Я чуть не умерла»: Макарская о неудачных ЭКО
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«Я чуть не умерла»: Виктория Макарская рассказала о двух неудачных попытках ЭКО 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
Виктория и Антон Макарские считаются одной из самых красивых и прочных пар отечественного шоу-бизнеса. Долгие годы супруги мечтали о ребенке, но Виктория никак не могла забеременеть. Лишь через 13 лет они наконец стали родителями очаровательной дочери Марии, которая появилась на свет в Израиле, где у Антона живут родственники, а через два года у пары родился сын Ваня.
Для Антона и Виктории появление детей стало самой большой радостью в жизни. По словам актрисы, они буквально вымолили своих малышей которые были, по мнению Виктории, дарованы Богом.
Макарская рассказала, что ее дети — это настоящее чудо, ведь до того, как она забеременела Марией, у нее было две попытки ЭКО, которые не увенчались успехом. По словам Виктории, ЭКО едва не убило ее.
"Скажу сразу: ЭКО не было. Суррогатных матерей тоже не было. Перед этим у меня в Москве были две попытки ЭКО, во время которых я чуть не умерла. Потом наступил переломный момент нашей жизни, когда мы с Антоном решили уповать на бога. Стали молиться, отменили ЭКО в Израиле, и через полгода я забеременела Машей. А еще через два года появился Ваня. Это два вымоленных ребенка. Врачи к их появлению не имеют никакого отношения. Это действительно чудо", — рассказала Макарская для "Комсомольской правды".
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