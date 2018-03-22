«Я чуть не умерла»: Макарская о неудачных ЭКО

«Я чуть не умерла»: Виктория Макарская рассказала о двух неудачных попытках ЭКО

Виктория и Антон Макарские считаются одной из самых красивых и прочных пар отечественного шоу-бизнеса. Долгие годы супруги мечтали о ребенке, но Виктория никак не могла забеременеть. Лишь через 13 лет они наконец стали родителями очаровательной дочери Марии, которая появилась на свет в Израиле , где у Антона живут родственники, а через два года у пары родился сын Ваня.

Для Антона и Виктории появление детей стало самой большой радостью в жизни. По словам актрисы, они буквально вымолили своих малышей которые были, по мнению Виктории, дарованы Богом.

Макарская рассказала, что ее дети — это настоящее чудо, ведь до того, как она забеременела Марией, у нее было две попытки ЭКО, которые не увенчались успехом. По словам Виктории, ЭКО едва не убило ее.