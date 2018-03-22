Сергей Левкин: «60 лет для города — это только начало!»

Шесть десятилетий для города — возраст ранней молодости, несмотря на то, что за это время в Зеленограде была создана и развита принципиально новая для страны отрасль микроэлектроники. Здесь же, в Зеленограде, в свое время зародился метод бригадного подряда в жилищном строительстве, применение которого позволило существенно ускорить сроки строительства объектов по всей стране.

Сергей Левкин. О дальнейших планах развития Зеленоградского округа столицы рассказывает руководитель департамента градостроительной политики города Москвы

— Сергей Иванович, Зеленоград — компактный современный город. Каковы направления его дальнейшего развития, будет ли он прирастать новыми микрорайонами и социальными объектами?

— Основа градостроительного развития Зеленограда, как и любого другого столичного округа — Генеральный план столицы до 2025 г., принятый в 2010 г. В соответствии с документом в настоящее время в Зеленограде заканчивается возведение 23-го микрорайона и одновременно идет строительство нового современного жилого 17-го микрорайона, в перспективе — строительство 21-го микрорайона.

Особо подчеркну, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в Москве ведется комплексная застройка жилых кварталов. Это означает, что все объекты социальной инфраструктуры — школы, детские сады, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы — обязательный атрибут новых городских районов, в том числе расположенных в Зеленограде.

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