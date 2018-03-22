В Екатеринбурге почти на полтора года перекроют улицу Калинина

Екатеринбурге почти на полтора года будет перекрыта улица Калинина. Ограничения введут уже с этой недели, об этом сообщает в четверг, 22 марта, «АиФ-Урал»

Улицу Калинина на Уралмаше перекроют на участке от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового. Ограничения будут введены уже 24 марта и продлятся до 30 августа 2019 года.

«Причина перекрытия — строительство жилого дома, расположенного на перекрестке переулка Соснового и улицы Калинина, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. — Работы выполнит ООО «Центр подрядов „АСК“», — сообщили в пресс-службе городской мэрии. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Кировградская, Народного Фронта, Уральских Рабочих и Бакинских Комиссаров.

Напомним, до этого стало известно о том, что в на двух улицах Екатеринбурга будут введены дополнительные ограничения. Поворот налево будет запрещен с Бакинских Комиссаров на Кировградскую, если ехать со стороны улицы Калинина. Маневр будет ограничен из-за плохой видимости встречного транспорта при выполнении поворота. Также нельзя будет поворачивать с улицы Викулова на Металлургов при движении со стороны Крауля. Это позволит увеличить пропускную способность левого поворота с Викулова на Металлургов в сторону Рабочих.

Кроме того, в уральской столице будет запрещена парковка на шести улицах. Ограничения введут на улице Татищева от Токарей до Мельникова, на Ключевской от Токарей до Мельникова, на Крауля от Токарей до Пирогова, на Токарей от Крауля до Татищева, на Мельникова от Крауля до ВИЗ-бульвара, а также на ВИЗ-бульваре от Мельникова до Репина.