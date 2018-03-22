Голубев: в 2018 году на капремонт фасадов и крыш в Ростове дополнительно выделено 132 миллиона

Голубев: в 2018 году на капремонт фасадов и крыш в Ростове дополнительно выделено 132 миллионаВсего, на ремонт крыш и фасадов в Ростове в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 из областного бюджета будет направлено 260 миллионов рублей. Вначале из регионального бюджета 128 млн рублей было направлено на ремонт 29 фасадов и крыш. Подрядчики будут определены в марте-начале апреля. По словам министра ЖКХ Андрея Майера, завершены работы будут к 1 июня, сообщает пресс-служба Ростовской области

Губернатор региона также потребовал усилить контроль за их качеством, взять их на персональное сопровождение. Кроме этого, по его словам, работы в исторической части города должны быть выполнены с особой тщательностью.