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Голубев: в 2018 году на капремонт фасадов и крыш в Ростове дополнительно выделено 132 миллиона
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Голубев: в 2018 году на капремонт фасадов и крыш в Ростове дополнительно выделено 132 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Голубев: в 2018 году на капремонт фасадов и крыш в Ростове дополнительно выделено 132 миллионаВсего, на ремонт крыш и фасадов в Ростове в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 из областного бюджета будет направлено 260 миллионов рублей. Вначале из регионального бюджета 128 млн рублей было направлено на ремонт 29 фасадов и крыш. Подрядчики будут определены в марте-начале апреля. По словам министра ЖКХ Андрея Майера, завершены работы будут к 1 июня, сообщает пресс-служба Ростовской области.
Губернатор региона также потребовал усилить контроль за их качеством, взять их на персональное сопровождение. Кроме этого, по его словам, работы в исторической части города должны быть выполнены с особой тщательностью.
«ФедералПресс» напоминает, что в 2018 году в Краснодаре капитально отремонтируют 121 дом.
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