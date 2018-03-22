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Выплата долга спасла супружескую пару от огласки в Приморье
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Выплата долга спасла супружескую пару от огласки в Приморье 

Primpress 23 минуты назад
Фото: Primpress
Приморская семья выплатила долг за тепло в размере 147 тысяч рублей, чтобы избежать направления исполнительных документов на работу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
На исполнении отдела судебных приставов по Михайловскому району находилось исполнительное производство о взыскании с супругов задолженности в размере 147 тысяч рублей за потребленное тепло.
Узнав о том, что исполнительные документы будут направлены в бухгалтерию предприятия, где они работают, для производства удержания из заработной платы, супруги поспешили выплатить имеющуюся задолженность в полном объеме.
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