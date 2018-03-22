Строили столицу — получили… «грязьбург»

Кто убивает экологию Екатеринбурга

Мегаполис и дорожная грязь — понятия, увы, неразделимые, особенно в России . Как говорится, полгода зима, остальные полгода — ликвидация последствий зимы. Мероприятия по расчистке города от снежной каши, смешанной с талыми водами, ведутся в Екатеринбурге каждую весну и внешне чем-то напоминают военную операцию: на улицах тяжелая техника, на тротуарах неаппетитные лужи, на обочинах горы слипшейся серо-желтой массы.

Но вот снег и лужи убраны, на деревьях начинают распускаться первые листья, суровая уральская весна плавно перетекает в непредсказуемое уральское лето. А грязи на улицах меж тем меньше не становится. Перефразируя известный армейский анекдот, строили столицу — получили на выходе «грязьбург». Что за черная магия?

Полмиллиона тонн пыли — в легкие горожан

Два года назад мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обратился за ответом на этот неприятный вопрос к… Уральскому отделению РАН . Городские власти озадачили академиков непростой задачей: исследовать состав уличной грязи и выяснить причины ее появления в зависимости от климатических условий, сезона и рельефа местности.

Ученые трудились ровно год. И выдали ответ: основными причинами образования грязевого осадка в Екатеринбурге являются абразия (разрушение) дорожных покрытий (свыше 40%), парковка и проезд автомобилей (37%), перенос грунта с газонов, на которых отсутствует бордюр (28%), неубранный мусор (17%), земляные и строительные работы на участке (примерно 16% от общего объема загрязнения).

В общей сложности Екатеринбург из-за этого «кушает» ежегодно примерно 400 тысяч тонн грязепылевого осадка, три четверти которого составляют мелкофракционные продукты разрушения щебня и других строительных материалов на основе минерального сырья.

Впрочем, далеко не все исследователи с этим вердиктом солидарны. По мнению активиста «РосЯмы», члена Общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба, «пальма первенства» в загрязнении городских пространств зависит от времени года: зимой это автотранспорт, весной и летом — газоны, не покрытые травой. Причем на газоны приходится порядка 40% всей городской грязи и пыли, считает собеседник "Уралинформбюро"

А грунт с газонов на дороги и тротуары тащат не только дожди и талые воды, но и колеса автотранспорта. Ведь самочинные парковки на газонах давно стали бичом уральской столицы. Вокруг этой проблемы не первый год раскручивается многосерийный комедийный триллер с рабочим названием «Запретить нельзя разрешить».

Сначала администрация Екатеринбурга воевала с «гряземесами» не на жизнь, а на смерть. Только за первые три месяца 2015 года административные комиссии вынесли 436 постановлений о наказании водителей, оставляющих машины на газонах. Общая сумма штрафов превысила 521 тысячу рублей. Показатели 2014 года еще более впечатляющие: 1 754 постановления о штрафах на сумму 2 миллиона 376 тысяч рублей.

Но примерно наказать нарушителей — не значит искоренить явление. Тем паче что уже в марте 2016 года (в самый разгар весенней борьбы с грязью) Свердловский областной суд запретил инспекторам ГИБДД выписывать штрафы за парковку на газонах. Автовладельцы «продавили» Фемиду? Да, но не только. Согласно законотворческой «вертикали», федеральные законы в России имеют приоритет над региональными.

А региональное законодательство, оказывается, не дает права ГИБДД самостоятельно устанавливать ответственность за нарушения, не касающиеся дорожного движения. Кроме того, в КоАП РФ до сих пор нет прямого запрета парковки на газонах и детских площадках.

В «битве пунктов» побеждает равнодушие

В 2017 году дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки: председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пообещал в беседе с «Уралинформбюро», что в скором времени в федеральное законодательство будут внесены поправки, которые позволят штрафовать за газонную парковку по всей строгости закона.

Однако это обещание пока осталось на бумаге. Уже спустя месяц после заявления Крашенинникова депутаты свердловского Заксобрания признали недействующей норму регионального закона «Об административных правонарушениях», на основании которой «гряземесов» привлекали к ответу. При этом народные избранники всего лишь исполняли соответствующее решение облсуда, вынесенное в декабре 2016 года.

Впрочем, любители оставлять железных коней на газонах рано праздновали победу. Мэрия Екатеринбурга нашла лазейку в нормативных актах: в феврале 2018 года городские чиновники вынесли на утверждение депутатами гордумы поправки в правила содержания зеленых насаждений в мегаполисе.

В этом удивительном документе вместо формулировки «парковка на газонах запрещена» появился пункт «запрещено уничтожать зеленые насаждения с использованием автотранспорта и строительной техники».

Между тем казуистические игры в слова сами по себе ничего не меняют к лучшему. Ведь сумма штрафа за парковку на газонах, если разобраться, ничтожно мала: от 1 000 до 5 000 рублей для граждан. Правда, юрлица, «засветившиеся» в нарушении правил, должны будут выложить из кармана куда более внушительный кэш: от 20 тысяч до 500 тысяч рублей.

Но чтобы наказать преступника, нужно сначала поймать его за руку. А это прерогатива квартальных, которые и так завалены работой по самую макушку. Только за январь 2018 года административные комиссии Екатеринбурга рассмотрели 780 протоколов о правонарушениях, вынесли 601 постановление о назначении административного наказания и выписали штрафов на 2,5 миллиона рублей.

Есть в этом списке и штрафы за нарушение правил парковки. Целых 44 эпизода. Только вот в реальности таких эпизодов было в разы больше. Квартальные проворонили? Да нет! Все проще: граждане равнодушно прошли мимо нарушения, даже не сфотографировав его хотя бы для личной коллекции. О том, чтобы послать снимок в районную службу заказчика, и речи нет. Дышать пылью с раздербаненных колесами газонов, видимо, проще, а главное — привычнее.

На ситуацию в будущем могут повлиять застройщики, которые сейчас проектируют дома и могут включить в свои стандарты новое отношение к придомовой территории.

"Проблема с парковками — одна из самых больных для города. Существуют нормы о количестве машино-мест, которые зависят от жилой площади. Но нет стандартов качества оборудования парковок. В своих проектах мы закладываем подземный паркинг и наземные места по периметру кварталов. Двор закрыт от машин. Для того, чтобы автомобилисты не могли заехать на пешеходную часть, парковочные карманы отделяются высоким бордюром и пластиковыми столбиками. Также территория зонируется с помощью озеленения. Перед парковочными местами высаживается не газон, а плотный кустарник, он создает естественный барьер и живую изгородь. Между машинами — крупные деревья и осветительные столбы. Так формируются четкие границы территорий для автомобилистов", — комментирует Сергей Антонов , директор компании «Брусника» в Екатеринбурге.

Праздник свинства среди развалюх

Как мы уже знаем, неубранный коммунальный мусор в общей структуре загрязнения занимает всего 17%. Много это или мало? Спросите горожан, живущих в частном секторе и по соседству с ним, где сконцентрирована львиная доля несанкционированных свалок Екатеринбурга.

Они подтвердят: мусора там выше крыши. Хорошо, если домохозяева его хотя бы в мешки складывают и за ворота выставляют — в надежде, что машина «Спецавтобазы» подберет. А вот контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на этих территориях негусто. Например, в печально знаменитом Цыганском поселке на Юго-Западе их всего 13 штук. И заметим, речь идет об огромной территории в квадрате улиц Фурманова — Амундсена — Громова — Волгоградская.

А изрядный по размерам и весьма неухоженный «куст» индивидуальных жилых домов (точнее, уродливых развалюх), стоящих вдоль оси Челябинского тракта и улиц Димитрова и Пархоменко, оборудован контейнерами сугубо условно. Если верить карте площадок ТКО на сайте мэрии Екатеринбурга, их там целых… 11 штук. Впрочем, на Изоплите и того меньше — порядка семи. В Шувакише — четыре. В поселке Семь Ключей — и вовсе одна площадка на улице Уткинской.

Для сравнения: в районе Академический таких площадок значится 62. На территории, сравнимой по размерам с тем же Цыганским поселком. Шестьдесят две против тринадцати. О какой чистоте в частном секторе может идти речь при столь унылом раскладе?

Ситуация осложняется еще и тем, что большинство таких вот «деревень в городе» оборудованы дорогами очень плохого качества. На них асфальт либо разбит вдребезги, либо перемежается грунтовкой. В весеннюю распутицу и осеннюю слякоть осколки этого якобы-асфальта смешиваются с глиной и землей (с огородов и подворий, с проулков между домами, из самопальных мусорных ям — вариантов множество) — и готово! Осталось только навернуть эту грязь на колеса автомобиля и отправиться в вояж по окрестным улочкам.

Привез цемент? Помой колеса…

В списке главных загрязнителей Екатеринбурга стройплощадки (опять же по данным урбанистов) занимают первое место с конца. Но не учитывать их вклад в ухудшение городской экологии будет большой ошибкой. Тем более что Екатеринбург является признанным лидером среди городов-миллионников по объемам строительства.

Ежегодно в столице Урала сдается порядка миллиона квадратных метров только жилья, не считая офисных, торговых и гостиничных новостроек. Если верить индексу кранов за 4-й квартал 2017 года, на территории города работает свыше 100 стройплощадок, и это без учета «замороженных».

Кто же следит за чистотой на этих объектах? А вот это — очень интересный вопрос. До 2016 года контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием строящихся объектов осуществлял городской Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Однако затем градостроительные полномочия перешли на региональный уровень. И хотя в конце прошлого года часть из них опять вернулась в ведение муниципалитета, контроль за стройками — по-прежнему областная прерогатива. И главный «смотрящий» здесь — департамент Госжилстройнадзора.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, только в 2017 году инспекторы департамента провели 1 039 проверок поднадзорных объектов капитального строительства на предмет соблюдения требований проектной документации, технических регламентов и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В ходе проверочных мероприятий выявлено 1 488 нарушений (считай, в среднем по 1,4 нарушения за проверку), выдано 230 предписаний об их устранении. На многих стройплощадках инспекторы отметили неудовлетворительное санитарное состояние территории и бытовых помещений.

"У нас проверки не частые, но периодичные, — пояснила в разговоре с корреспондентом агентства начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора департамента Госжилстройнадзора Свердловской области Юлия Столярова. — Весной и осенью — чаще, чем в другие сезоны. Обычно мы их предупреждаем за три дня, что нагрянем с проверкой. Либо устраиваем внеплановую проверку по определенным основаниям, например, по жалобе от граждан".

По словам представителя ведомства, наиболее частые нарушения, на которых инспекторы департамента ловят строителей, — отсутствие мойки для машин на стройплощадке. Бывает также, что мойка вроде бы имеется, но ее работа организована неправильно: например, на площадке нет канавок для стока загрязненной воды. Еще одно наиболее распространенное нарушение — беспорядочно разбросанные стройматериалы.

"Чистота на стройплощадке во многом зависит от организации строительства, культуры производства и добросовестности конкретного прораба, — считает Юлия Столярова. — И совершено не зависит от «размера» застройщика". По мнению чиновников Госжилстройнадзора, ситуация в этой сфере за последние годы пусть немного, но все же улучшилась.

Но даже добросовестному застройщику нелегко выполнить «до запятой» весь объем предъявляемых требований. Среди них — прочное ограждение стройплощадки из однородных материалов (его, кстати, тоже следует чистить от грязи, снега и наледи не реже одного раза в неделю), выезды с твердым покрытием, обеспечивающие проведение механизированной уборки территории, пункты мойки колес либо установки пневмомеханической очистки автомашин, оборудованные моечными площадками, эстакадами, пологими спусками, системами сбора отработанной воды и илосборными контейнерами.

И это, как говорится, еще цветочки. Не забудем про обязательные площадки для контейнеров с ТБО и складирования грунта и стройматериалов, про бункер для сбора строительных отходов и — внимание! — регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства.

Про вывоз отходов и снега на специально оборудованные полигоны лишний раз напоминать нет смысла. Но есть и тонкости, которые обычному смертному могут быть неизвестны. Например, обязательное наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению строительной пыли и мелкого мусора, при работе на фасадах зданий. Заметим ли мы, проходя мимо стройки, что она без сетки? Вряд ли. А это, оказывается, важно.

… и закрой кирпич брезентом

Впрочем, одними проверками порядок на стройке не навести. Нужно, как в известной шутке, «что-то в консерватории поменять». Прежде всего в самом подходе к организации рабочего пространства, уверены екатеринбургские экологи.

"Грязь со стройплощадок чаще всего летит на улицы тогда, когда стройматериалы и грунты на местах работ складируются на рельеф без всякого укрытия, — пояснил заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко. — А потом вся эта пыль разносится ветром и автомобилями. Такое пыление, к сожалению, никак не контролируется (ни строителями, ни надзорными органами), и уровень его за последние годы не снижается".

По мнению Ярмошенко, ситуацию можно изменить к лучшему, если убедить строителей хотя бы закрывать свои залежи стройматериалов брезентом либо складывать их в закрытые короба, а в летний период еще и периодически увлажнять, чтобы пыль оседала на поверхности и не летела в легкие горожан. Но для этого придется, в свою очередь, убедить мэрию Екатеринбурга включать в контракты с застройщиками (например, на возведение социально значимых объектов либо жилья для бюджетников) требование экологического аудита.

"Было бы хорошо, если бы строители пылесосами прометали прилегающие дороги в радиусе 500 метров от стройплощадки, — предположил в беседе с «Уралинформбюро» Алексей Беззуб. — Но самый верный способ минимизировать вредное воздействие строек на экологию — это культура производства. В Европе, например, каждая площадка отсыпается слоем щебня и выстилается плитами. Поэтому лететь с нее на улицы нечему. Наши же считают, что это дорого, хотя на самом деле такие плиты стоят копейки".

"Я думаю, что каких-то дополнительных мероприятий по контролю со стороны администрации города либо областной власти тут не требуется, — считает депутат Екатеринбургской гордумы, строитель Виктор Ананьев. — Прошли времена, когда застройщика надо было уговаривать или понуждать содержать территорию стройки в чистоте. Он должен быть сам заинтересован в том, чтобы площадка была чистой, ведь это лицо проекта".

Под этим высказыванием, конечно, подпишется любой горожанин. Но теория теорией, а наработан ли в Екатеринбурге практический опыт системного «содержания стройки в чистоте»? Представители компании «Брусника» отвечают на этот вопрос положительно.

"В рамках ежегодных объездов городской администрацией строительных объектов, площадки «Брусники» отмечаются самыми чистыми, — заявил в беседе с «Уралинформбюро» директор компании Сергей Антонов. — Застройщик облагораживает не только строительные процессы внутри, но и территорию вокруг — гравийную отсыпку, плиты, газоны. С начала запуска любого нашего проекта мы продумываем, каким должен быть строительный городок, где будут складироваться материалы, выкладываем всю площадку бетонными плитами, устанавливаем мойку колес. Так появляется система жизни внутри строительного объекта, будучи организованным процессом”.

Продолжение следует.

Евгений СУСОРОВ