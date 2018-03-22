Лебедев: колокола Хатыни призывают противостоять героизации фашизма

МИНСК , 22 марта. / ТАСС /. Общая история государств СНГ обязывает совместно противостоять искажению исторической правды и попыткам героизации нацистских преступников. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по случаю 75-летия трагедии в белорусской Хатыни.

"Мы не имеем права предавать забвению историческую правду. Особенно это важно сейчас, когда различные силы предпринимают попытки фальсифицировать прошлое и обелить нацистских преступников", — отметил глава Исполкома Содружества.

"Наша общая история, общие испытания и достижения обязывают вместе противостоять недостойным манипуляциям историческими фактами, ведущим к разобщению стран и народов", — считает Лебедев. Он напомнил, что главами государств Содружества не так давно принято решение об объявлении 2020 года в Содружестве Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лебедев сообщил, что Исполнительный комитет СНГ на основе предложений государств Содружества подготовил проект плана основных мероприятий по подготовке и празднованию этой даты. «Намечена серьезная организаторская, просветительская и информационная работа, направленная на аргументированное и всестороннее освещение великого подвига народов, — нашей общей духовной ценности и нравственного ориентира для новых поколений», — сказа глава Исполкома СНГ.

"Нельзя забывать уроки самой страшной войны в истории человечества, нужно помнить, какой ценой была завоевана победа. К этому призывают нас сегодня и бессмертные колокола Хатыни", — подчеркнул Лебедев.

Зов Хатыни

"Трагедия Хатыни, ее невинные жертвы напоминают нам о том, что фашизм, под какой бы личиной он ни выступал, — это всегда смерть и разрушение, угнетение и бесправие", — отметил председатель Исполнительного комитета Содружества. По его словам, Белоруссия первой приняла удар гитлеровской армии, пережила тяжелейшую оккупацию, испытала все ужасы военного лихолетья и жестокость нацизма. «Но белорусский народ выстоял, показал пример искренней любви к Родине, готовности нести тяжелые жертвы во имя ее свободы и независимости», — отметил Лебедев.

По его словам, Хатынь стала «символом вечной памяти и скорби белорусского народа». Лебедев заявил, что в мемориальном комплексе Хатыни увековечена память «об общей беде, близкой и понятной народам наших стран». «Ведь подобная трагическая судьба постигла и другие населенные пункты Советского Союза, попавшие под вражескую оккупацию», — отметил председатель Исполнительного комитета СНГ.

22 марта 1943 года каратели уничтожили Хатынь, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей — 149 человек, в том числе 75 детей. Трагическая судьба Хатыни постигла еще 628 белорусских сел, прах 185 из них в специальных урнах покоится на Кладбище сожженных деревень в мемориальном комплексе.