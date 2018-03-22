Ещё
Лебедев: колокола Хатыни призывают противостоять героизации фашизма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лебедев: колокола Хатыни призывают противостоять героизации фашизма 

ТАСС 21 минуту назад
МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Общая история государств СНГ обязывает совместно противостоять искажению исторической правды и попыткам героизации нацистских преступников. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по случаю 75-летия трагедии в белорусской Хатыни.
"Мы не имеем права предавать забвению историческую правду. Особенно это важно сейчас, когда различные силы предпринимают попытки фальсифицировать прошлое и обелить нацистских преступников", — отметил глава Исполкома Содружества.
"Наша общая история, общие испытания и достижения обязывают вместе противостоять недостойным манипуляциям историческими фактами, ведущим к разобщению стран и народов", — считает Лебедев. Он напомнил, что главами государств Содружества не так давно принято решение об объявлении 2020 года в Содружестве Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Лебедев сообщил, что Исполнительный комитет СНГ на основе предложений государств Содружества подготовил проект плана основных мероприятий по подготовке и празднованию этой даты. «Намечена серьезная организаторская, просветительская и информационная работа, направленная на аргументированное и всестороннее освещение великого подвига народов, — нашей общей духовной ценности и нравственного ориентира для новых поколений», — сказа глава Исполкома СНГ.
"Нельзя забывать уроки самой страшной войны в истории человечества, нужно помнить, какой ценой была завоевана победа. К этому призывают нас сегодня и бессмертные колокола Хатыни", — подчеркнул Лебедев.
Зов Хатыни
"Трагедия Хатыни, ее невинные жертвы напоминают нам о том, что фашизм, под какой бы личиной он ни выступал, — это всегда смерть и разрушение, угнетение и бесправие", — отметил председатель Исполнительного комитета Содружества. По его словам, Белоруссия первой приняла удар гитлеровской армии, пережила тяжелейшую оккупацию, испытала все ужасы военного лихолетья и жестокость нацизма. «Но белорусский народ выстоял, показал пример искренней любви к Родине, готовности нести тяжелые жертвы во имя ее свободы и независимости», — отметил Лебедев.
По его словам, Хатынь стала «символом вечной памяти и скорби белорусского народа». Лебедев заявил, что в мемориальном комплексе Хатыни увековечена память «об общей беде, близкой и понятной народам наших стран». «Ведь подобная трагическая судьба постигла и другие населенные пункты Советского Союза, попавшие под вражескую оккупацию», — отметил председатель Исполнительного комитета СНГ.
22 марта 1943 года каратели уничтожили Хатынь, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей — 149 человек, в том числе 75 детей. Трагическая судьба Хатыни постигла еще 628 белорусских сел, прах 185 из них в специальных урнах покоится на Кладбище сожженных деревень в мемориальном комплексе.
ТАСС: последние новости
Галушка пригласил делегацию из КНДР на Восточный экономический форум Нарушение электроснабжения не повлияло на работу алюминиевого завода в Красноярске Врачи ФМБА делают все возможное для спасения пациентки, которой ошибочно ввели формалин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1209
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность210
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке181
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом43
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение