Премию Горького могут увеличить в пять раз в Нижегородской области

Члены комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам рекомендовали увеличить размер денежной премии имени Максима Горького с 10 до 50 тысяч рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета ЗС, НО 21 марта, сообщает управление по взаимодействию со СМИ областного парламента.

Проект подготовлен в целях стимулирования творческой деятельности нижегородцев, а также для поощрения граждан, которые внесли весомый вклад в развитие культуры региона.

Премия присуждается один раз в два года и вручается в день рождения писателя, 28 марта, в Нижнем Новгороде на традиционной международной конференции «Горьковские чтения».

Заветная награда присуждается авторам работ в области литературы, художественной публицистики, искусства, науки, образования, культурно-просветительской деятельности. Победители определяются на конкурсной основе по пяти номинациям: «Литература», «Художественная публицистика», «Искусство», «Наука и образование» и «Культурно-просветительская деятельность».

«В этом году мы отмечаем 150-летие со дня рождения Максима Горького… Увеличение призового фонда положительно повлияет как на повышение престижа премии, так и на развитие культуры всего населения Нижегородской области», — отметил заместитель председателя комитета Дмитрий Колыванов.

Напомним, более ста мероприятий пройдет в нижегородских учреждениях культуры к юбилею Горького.