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«Метроэлектротранс» продает диспетчерскую на проспекте Ленина в Волгограде
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«Метроэлектротранс» продает диспетчерскую на проспекте Ленина в Волгограде 

v1.ru 24 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгограде муниципальное транспортное предприятие «Метроэлектротранс» в ближайшем будущем лишится одного из своих зданий. На торги выставлена диспетчерская, расположенная в Краснооктябрьском районе на проспекте Ленина, 67В. Здание общей площадью чуть больше 37 квадратных метров включено в план приватизации на этот год.
Диспетчерская на проспекте Ленина, по словам заместителя главы Волгограда Алексея Волоцкова, давно не используется по назначению. Между тем, содержание здания по-прежнему находится на балансе городской казны. Чтобы не тратить деньги впустую, чиновники решили продать помещение.
— Данным имуществом «Метроэлектротранс» уже давно не пользуется. В результате было принято решение внести его в план приватизации на этот год, — рассказал V1.ru Алексей Волоцков. — Была задача продать имущество, которое является дополнительным финансовым обременением для бюджета. Выставили на торги. Может быть, здание кому-то приглянется, и оно будет использовано более продуктивно, скажем, для ведения бизнеса.
Оценку здания на проспекте Ленина провел городской департамент имущества. В итоге бывшая диспетчерская выставлена на торги всего за 400 тысяч рублей. Сумма в конечном итоге может оказаться ощутимо меньше.
Земельный участок, на котором стоит диспетчерская, не продается. Оказалось, что его собственник не определен. Контрольно-счетная палата Волгоградской области дала поручение определить доходность участка и его перспективы.
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