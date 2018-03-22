«Метроэлектротранс» продает диспетчерскую на проспекте Ленина в Волгограде

Волгограде муниципальное транспортное предприятие «Метроэлектротранс» в ближайшем будущем лишится одного из своих зданий. На торги выставлена диспетчерская, расположенная в Краснооктябрьском районе на проспекте Ленина, 67В. Здание общей площадью чуть больше 37 квадратных метров включено в план приватизации на этот год.

Диспетчерская на проспекте Ленина, по словам заместителя главы Волгограда Алексея Волоцкова, давно не используется по назначению. Между тем, содержание здания по-прежнему находится на балансе городской казны. Чтобы не тратить деньги впустую, чиновники решили продать помещение.

— Данным имуществом «Метроэлектротранс» уже давно не пользуется. В результате было принято решение внести его в план приватизации на этот год, — рассказал V1.ru Алексей Волоцков. — Была задача продать имущество, которое является дополнительным финансовым обременением для бюджета. Выставили на торги. Может быть, здание кому-то приглянется, и оно будет использовано более продуктивно, скажем, для ведения бизнеса.

Оценку здания на проспекте Ленина провел городской департамент имущества. В итоге бывшая диспетчерская выставлена на торги всего за 400 тысяч рублей. Сумма в конечном итоге может оказаться ощутимо меньше.