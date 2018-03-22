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Курганцы позвонили по единому номеру 112 больше 8000 раз
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Курганцы позвонили по единому номеру 112 больше 8000 раз 

45.ru 27 минут назад
Фото: 45.ru
С начала работы Центра обработки вызовов по единому номеру 112 позвонили более 8000 раз, рассказали корреспонденту 45.ру в пресс-службе Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.
— Центр начал работу 15 декабря 2017 года. С этого времени на единый номер спасения поступило 8448 звонков. Больше 3000 из них — это ложные вызовы, — сообщили в пресс-службе управления.
По словам начальника УРТЗН Курганской области Сергея Кетова, сейчас центр еще проходит стадию опытной эксплуатации. Пока вызовы поступают только от двух операторов связи, но в ближайшее время их количество вырастет до пяти.
В 2018 году к центру будут подключены города области. На приобретение необходимого для этого оборудования из зауральского бюджета выделено 11,5 миллиона рублей. Испытания системы по области пройдут в конце года.
По номеру 112 можно позвонить при любых бедствиях и происшествиях. Благодаря ему вызвать экстренные службы можно по принципу «одного окна», так что человек, которому необходима помощь, может не задумываться о том, какая именно служба ему нужна и какой номер при этом следует набирать.
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