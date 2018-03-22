Дорога в аэропорт «Туношна» не включена в собственность Ярославской области 

В ходе проверки сотрудники прокуратуры и ГИБДД установили, что на данном участке дорожного полотна — протяженностью 870 метров — выбоины превышают предельно-допустимые значения по стандарту ГОСТ. На подъезде в аэропорт «Туношна» продолжается интенсивное движение. Правоохранители выяснили, что дорога не находится на балансе Департамента транспорта области.
Прокуратура Ярославского района направило исковое заявление в суд о возложении на Департамент транспорта Ярославской области обязанности включить в реестр государственной собственности Ярославской области подъезд от автодороги областной собственности «Подъезд к аэропорту Туношна» к зданию аэровокзала аэропорта «Туношна» протяженностью 870 м. Требования удовлетворили в полном объеме.