«Неубедительные цифры». Новосибирские парламентарии обеспокоены темпами газификации области«Мы сознательно решили выступить с обращением к врио губернатора Новосибирской области по поводу ситуации с газификацией региона, — заявил на брифинге после заседания комитета его глава Евгений Покровский. — Мы не понаслышке знаем, что надо решать эти жизненно важные вопросы». Как отметил председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, нет такого района Новосибирской области, где не возникало бы вопросов, связанных с газификацией. «Везде нас спрашивают, когда у нас будет газ, — заявил Евгений Покровский. — Все понимают, что газ поднимает жизнь на принципиально новый уровень и сильно влияет на стоимость жилья». На заседании комитета, где с докладом о реализации программы «Газификация» выступал врио министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, Евгений Покровский был более конкретен. «Невооруженным взглядом видно снижение ассигнований на газификацию, — отметил председатель комитета. — Они сократились не меньше, чем в пять раз». Реализация программа газификации Новосибирской области началась в 2015 году. «Стартовала она с 91 тысячи 191 домовладений, — чуть раньше сообщил Денис Архипов — По состоянию на 1 января 2018 года в регионе газифицировано 109 тысяч 568 домовладений в 5 городских округах и 16 районах области». Однако предоставленные министерством цифры были неутешительны. Если в 2015 году на газификацию региона было выделено 540 млн рублей, то в 2017 году они уже составляли сумму в размере 97 млн рублей, а в нынешнем году на программу планируется выделить лишь 133 млн рублей. «Задержка связана с тем, что, насколько мы знаем, у Газпрома сменился генеральный подрядчик», — пытался объяснить ситуация Денис Архипов, но его слова депутатов не убедили. «Это неубедительные цифры, мы не можем так развиваться, — резюмировал обсуждение Евгений Покровский. — Поэтому мы и решили обратить внимание правительства на то, чтобы этими вопросами стоит заняться серьезно». Не меньшие страсти охватили членов комитета при обсуждении проекта разработанного правительством Новосибирской области закона, который позволил бы решить проблемы «обманутых дольщиков». Предложенный исполнительной властью новый законопроект, предполагающий несколько довольно смелых решений, предполагается рассмотреть в первом чтении на ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Он в частности дает право застройщикам, готовым отдать не менее 10 процентов жилья «обманутым дольщикам», получать земельные участки без проведения торгов. При этом предполагается, что в таких конкурсах смогут участвовать не только застройщики, , но и те организации, которые готовы покрыть расходы на завершение строительства проблемного дома. Планируется, что после первого чтения законопроект будет в течение ближайших двух-трех месяцев обсуждаться на уровне муниципальных властей, которые должны разработать и предложить более четкие критерии для реализации нового закона. «В настоящее время в нашем регионе в реестр „обманутых дольщиков“ внесено 969 человек, — сообщила на заседании комитета заксобрания заместитель министра строительства Новосибирской области Елена Бондаренко. — Но новый законопроект должен помочь тем, кто в этот реестр не попал». По словам замминистра, сюда входят не только те, кто купил квартиру в доме, под строительство которого не была оформлена земля, но и те, кто приобретал жилье на технических этажах домов, а также люди, попавшие под «двойные» продажи. Всего в Новосибирске, по оценкам специалистов, около 5-6 тысяч таких «обманутых дольщиков», не считая членов их семей. «Мы здесь рассуждаем, а там беда и горе, — заявил депутат Олег Сметанин. — Люди последние средства вложили в эти квартиры. Теперь приходят на приемы к депутатам вместе с ребятишками, умоляют им помочь». На заседании комитета также было отмечено, что многие вопросы, которые ставят приобретавшие через долевое строительство жилье граждане, необходимо адресовать прокуратуре Новосибирской области. В то же время от правительства Новосибирской области, по мнению парламентариев, необходимо еще раз запросить более детализированную информацию по всем категориям «обманутых дольщиков» и видам помощи, которая им может быть предоставлена. «На следующем заседании комитета, где необходимо обязательно коснуться вопроса по „обманутым дольщикам“, должен выступить министр строительства — отметил, закрывая заседание комитета, Евгений Покровский — А история с газификацией также должна иметь продолжение, поскольку властям нужно вступить в более плотный, конкретный контакт с Газпромом о выделении дополнительных финансовых средств».