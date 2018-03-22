В Орловской области подвели итоги работы совета по правам человека

В администрации Орловской области накануне, 21 марта, прошло заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека, сообщает пресс-служба правительства.

В заседании нем приняли участие члены совета, представители органов государственной исполнительной власти региона, Орловского областного Совета народных депутатов, общественные представители Уполномоченного, представители общественных объединений.

Омбудсмен по правам человека Александр Лабейкин подвел итоги деятельности Экспертно-консультативного совета за 2017 год и рассказал о планах на текущий год.

Председатель реготделения «Российского детского фонда» Наталья Лейзерова рассказала о работе фонда в Орловской области. Член Общественной наблюдательной комиссии Валерий Бурковский доложил о соблюдении прав человека в учреждениях пенитенциарной системы.

О том, как проводится работа с жалобами и обращениями граждан в Кромском районе рассказал общественный представитель Уполномоченного в Кромском районе Юрий Филин.

Дальнейшие перспективы сотрудничества палаты и Уполномоченного по правам человека в области обозначила заместитель председателя региональной Общественной палаты Инна Паршутина.