В Кирове начали восстанавливать разрушенный башенным краном жилой дом

О начале ремонтно-восстановительных работ сообщил представитель ООО «Алтай-Строй» Антон Суслов в ходе рабочего совещания в администрации города, передает пресс-служба кировской мэрии.

В прошлые выходные рабочие приступили к возведению стен, завезли материалы для ремонта перекрытий. Завершить работы планируется в 30-дневный срок. К этому времени должны быть восстановлены стены, кровля и окна. Известно, что жителям двух наиболее пострадавших квартир ремонт и внутренняя отделка будут проведены за счёт страховых выплат.

За качеством и сроками проведения работ установлен строгий контроль со стороны администрации города. Технический надзор осуществляет разработчик проекта — НПЦ «Витрувий», сообщает пресс-служба администрации.