В Кирове начали восстанавливать разрушенный башенным краном жилой дом 

О начале ремонтно-восстановительных работ сообщил представитель ООО «Алтай-Строй» Антон Суслов в ходе рабочего совещания в администрации города, передает пресс-служба кировской мэрии.
В прошлые выходные рабочие приступили к возведению стен, завезли материалы для ремонта перекрытий. Завершить работы планируется в 30-дневный срок. К этому времени должны быть восстановлены стены, кровля и окна. Известно, что жителям двух наиболее пострадавших квартир ремонт и внутренняя отделка будут проведены за счёт страховых выплат.
За качеством и сроками проведения работ установлен строгий контроль со стороны администрации города. Технический надзор осуществляет разработчик проекта — НПЦ «Витрувий», сообщает пресс-служба администрации.
Напомним, инцидент произошел 19 января на пересечении улицы Мопра и Октябрьского проспекта. В результате падения башенного крана на жилой дом пострадали два человека. Машинист, зажатый в кабине крана, погиб. Согласно заключению Ростехнадзора, несчастный случай произошел из-за неправильной запасовки грузового каната. Комиссия установила, что именно это привело к перетиранию, а затем обрыву каната стрелового расчала, из-за чего произошло падение стрелы и башни крана.