На Ямале еще два школьника пострадали от упавшего снега

Вчера днем снежный пласт с крыши обвалился прямо на крыльцо музыкальной школы в Мужах. Лавина накрыла двух мальчиков 2007 года рождения, вышедших из здания после занятий. Детей доставили на скорой в районную больницу, у обоих диагностированы ссадины и сотрясение головного мозга.

Как рассказала «КС» старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова, в салехардском межрайонного следственном отделе выясняют обстоятельства происшествия в рамках доследственной проверки.

Напомним, 19 марта сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в Тарко-Сале — ребенка придавило при обвале подкопа в куче неубранного снега. В ЧП усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (вторая часть статьи 109 УК РФ).

В управлении призывают ямальцев побеспокоиться о собственной безопасности — обращать внимание на скопления снега, наледь и сосульки на крышах, и обходить возможные места их падения.