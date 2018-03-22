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На Ямале еще два школьника пострадали от упавшего снега
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На Ямале еще два школьника пострадали от упавшего снега 

Красный Север 48 минут назад
Фото: Красный Север
Вчера днем снежный пласт с крыши обвалился прямо на крыльцо музыкальной школы в Мужах. Лавина накрыла двух мальчиков 2007 года рождения, вышедших из здания после занятий. Детей доставили на скорой в районную больницу, у обоих диагностированы ссадины и сотрясение головного мозга.
Как рассказала «КС» старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова, в салехардском межрайонного следственном отделе выясняют обстоятельства происшествия в рамках доследственной проверки.
Напомним, 19 марта сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в Тарко-Сале — ребенка придавило при обвале подкопа в куче неубранного снега. В ЧП усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (вторая часть статьи 109 УК РФ).
В управлении призывают ямальцев побеспокоиться о собственной безопасности — обращать внимание на скопления снега, наледь и сосульки на крышах, и обходить возможные места их падения.
Сегодня утром заместитель губернатора округа Михаил Каган потребовал от глав муниципальных образований провести работу с местными коммунальными службами и проконтролировать своевременную уборку крыш.
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