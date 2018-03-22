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Глава МИД Сербии: Белград — идеальная площадка для встречи Путина и Трампа
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Глава МИД Сербии: Белград — идеальная площадка для встречи Путина и Трампа 

Российская Газета 46 минут назад
Сербские лидеры пытаются внести свою лепту в разрешение накопившихся противоречий между Западом и Востоком. Так, после состоявшегося телефонного разговора между президентами России и США, в ходе которого была озвучена необходимость их личной встречи, глава сербского МИД Ивица Дачич предложил в качестве площадки для переговоров Белград.
"Белград полностью готов выступить организатором такой встречи, имеющей мировое значение. Сербия, как нейтральное в военном плане государство, имеет внешнеполитический потенциал, позволяющий совместно чествовать президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Это стало бы лучшим подтверждением нашей государственной политики", — заявил Ивица Дачич в интервью агентству «Спутник».
Между тем Белград уже становился нейтральной площадкой для российско-американских переговоров: в 2017 году специальный посланник США по Украине Курт Волкер и представитель президента России Владислав Сурков обсуждали здесь усилия, предпринимаемые по прекращению войны на Донбассе.
Напомним, что 22 февраля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, находившийся с официальным визитом в Белграде, вручил Орден Дружбы министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. Выражая благодарность коллеге, Дачич заявил: «Сербия никогда не будет вести антироссийскую политику, я люблю Россию, потому что я люблю Сербию».
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